合庫投信董座林柏裕 請辭獲准

國民黨台北市立委參選人張斯綱昨天舉行記者會，披露合庫投信董事長林柏裕公器私用、壓榨司機，並播放爆料者影音，控林常要求司機代墊費用，司機經常超時加班，處理林的私事。記者會後不久，合庫金控發出聲明，聲稱林柏裕因個人職涯規畫因素請辭獲准。金融圈人士說，從該案的火速處理，可看得出在大選之前，對於公股體系的高層人事將一律採取最高標準檢驗，不容影響選情。

張斯綱表示，他接獲合庫投信內部員工爆料，指控林柏裕公器私用，根據取得影音內容，爆料者控訴林柏裕常喝酒到很晚，也會要求司機協助接送朋友，最晚曾到凌晨二時，合理加班是每月四十六小時，但每月卻會到七、八十個小時，溝通後仍無果。

合庫金昨天接近中午發出聲明，表示將嚴謹詳細的專案調查，對所有疑點查明是否屬實，若有任何違法違規情事，將依法律規章追究相關責任；下午二時許合庫金發出第二份聲明，指出林柏裕因個人職涯規畫因素，已向公司提出辭呈，公司接受其決定。

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