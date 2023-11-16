2023卓越保險評比 新安東京海上產險榮獲三項大獎肯定

由卓越雜誌主辦之「2023卓越保險評比」，透過專家評選及世新大學網路市調，今(16)日公布得獎名單，新安東京海上產險首次受邀參獎即榮獲「卓越數位金融獎、卓越服務品質獎、卓越社會公益獎」等三項大獎，出色表現備受評審及各界肯定。

「新安到了，心更安了」，自2005 年領先同業推出「抵達事故現場處理」處理理賠服務以來，新安東京海上產險迅速又貼心的印象就一直深植於保戶心中。為了提供給客戶更好的保險體驗，早在疫情之前就已積極開展各項融合大數據的服務，敏捷回應客戶需求，並致力於公平待客、履踐金融友善，即使是在疫情最嚴峻的期間，仍堅持優質服務不中斷。

為響應政府推動「綠色金融行動方案 2.0」，新安東京海上產險近年來陸續成立「數位發展委員會」、「永續發展委員會」及「資訊安全委員會」，運用數位科技落實節能減碳，並以客戶需求與滿意度為導向，積極導入數位科技，透過跨部門協力合作，整合數位與實體全通路，更領先業界推出「彈性時間道路救援服務」，以及為順應共享汽車風潮，推出「共享汽車加碼險」於「吉時保線上投保平台」獨賣。

此外，為使「意外更減少、服務更親近、培育更即時」，新安東京海上產險亦積極投入各項公平待客服務，將「身心障礙者、偏鄉學童、高齡族群」列為三大關懷對象，期待強化民眾風險防範觀念，達到社會共好。

新安東京海上產險即將邁入第25年，以站在客戶的角度出發，多年來提供優質服務，持續實踐「To Be a Good Company」的經營願景，致力於成為最令人心安且貼心的產險公司。

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