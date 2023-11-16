兆豐投信落實ESG獲肯定 2023年榮獲11座大獎殊榮

兆豐投信榮獲灣永續能源研究基金會「2023 第十六屆 TCSA 台灣企業永續獎-性別平等領袖獎」，表彰在性別平等推廣的努力與貢獻。除此之外，兆豐投信今年已榮獲該主辦單位頒發獎項「2023 第三屆 TWSIA 台灣永續投資獎-個案影響力-企業議合銅級」，亦獲得四大基金獎共九金肯定，彰顯重視公司治理的成果與專業精實的能力。

「發揮正向影響，引領永續發展」為兆豐金控使命，作為兆豐金控的一員，兆豐投信一直致力於實現永續發展，始終堅持以尊重人權和促進社會平等為基礎，不斷推動多元化和平等的職場文化。兆豐投信董事長陳佩君和總經理黃大川率領全體員工一起建立一個具有性別平等的企業文化，推動性別平等相關政策和措施，在兆豐投信內部得到落實，並於每年董事會報告執行結果。

兆豐投信透過多元活動推廣運動性別平等，藉由宣導來建立「性別平權」和「運動平權」的觀念，也希望能帶動這個浪潮，期待有推波助瀾的效果，除了持續推廣與落實性別平等外，也會與運動性別平等相關的社團、組織或專家共同推動，並透過媒體及社群的力量，以引導公眾關注和思考運動性別平等的問題，期待其他企業一起響應，共同推動性別平等，為社會發展作出貢獻。

兆豐投信認為，基金管理公司在背後所做的所有努力均需要清晰可見，並與大眾共享，藉由具體行動以傳達實踐永續投資及履行 ESG 的承諾。除了金融永續投資的投入，相關資訊揭露品質也是重要的一環，此外，獲得臺灣證券交易所發布2022年機構投資人盡職治理資訊揭露佳名單肯定。希望透過行動力達到「多元與包容、組織溝通、身心健康、人才成長」等人才永續行動目標。在性別平等的企業管理方面，提供兩性平等專區，提供多元性別相關文宣品與手冊，並且設置性別友善廁所。除了軟、硬體推廣與建置，更進一步落實女性主管及員工人數過半。

兆豐投信持續將永續發展納入公司管理方針與營運活動，同時，為投信事業奠定發展的基礎，除了持續精進在永續投資，亦深植性別平權及運動平權在同仁心中，而憑藉著優異的人才、對於趨勢的掌握，以及領先潮流的產品設計與管理能力，提供社會大眾財富管理知識和投資觀念，也透過活動鼓勵女性暸解理財新知達到經濟自主。兆豐投信未來將持續提升國際視野、響應全球企業永續發展的脈動，倡導企業永續議題，打造友善職場環境，邁向永續發展的核心價值。

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