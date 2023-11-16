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臺銀人壽高層大風吹 劉啟聖升任總經理

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺灣金控子公司臺銀人壽高層大風吹，臺灣金控旗下臺銀人壽今（16）日宣布高層異動消息，總經理一職由劉啟聖升任，自即日起生效。

今年8月25日，合庫人壽前副總經理張志宏接任臺銀人壽董事長時，臺銀人壽便已內定，由臺銀人壽副總經理劉啟聖升任總經理一職，不過總座人事案依規定須陳報金管會核准後，才會辦理交接。

臺灣金旗下臺灣銀行、臺銀人壽近來陸續有高層人事異動，包括一銀前副總施瑪莉轉換跑道升任臺銀總經理，以及張志宏升任臺銀人壽董事長、劉啟聖接任總經理等。

臺銀 臺灣銀行 一銀

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