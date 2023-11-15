農業金庫實踐永續發展連奪三獎 ESG 成果大獲肯定

2023年第16屆「TCSA台灣企業永續獎」得獎名單日前揭曉，農業金庫（000081）榮獲「社會共榮領袖獎」以及永續報告類-金融及保險業第一類-銀級。此外，農業金庫也獲頒英國標準協會「2023 BSI永續韌性傑出獎」。

農業金庫董事長吳明敏表示，感謝主辦單位台灣永續能源研究基金會和英國標準協會的肯定，追求永續發展已成為農業金庫的DNA。農業金庫此次以「永續農業新世代-協助青農創業的最佳夥伴」為主題，首次參加2023 TCSA台灣企業永續獎-「永續單項績效類」，即榮獲「社會共榮領袖獎」，扶持青年從農成果受到肯定。

農業金庫從各面向協助青農從農創業：推動政策性農業專案貸款、協助青壯年農民創業和創新轉型、推廣農業保險降低青農經營風險、建置「農金安心GO」平臺協助青農銷售農產品、偕同青農舉辦淨零排放倡議活動以及出版青年從農創業經驗分享專書等，近期將舉辦「青年從農創業成功經驗分享座談會」，擴大執行績效的影響力。

農業金庫主要由於取得ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查及ISO27001資訊安全管理系統等多項國際標準永續發展相關ISO認證，獲英國標準協會頒發「2023 BSI永續韌性傑出獎」，未來將規劃導入ISO10002 客訴管理系統，逐步擴展永續發展範疇接軌國際。

吳明敏指出，協助「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農、漁村經濟發展」是農業金庫的法定任務。未來，農業金庫將和農漁會攜手戮力推動青壯年從農創業貸款等政策性農業專案貸款，支持永續農業；加速整合農漁會資訊系統，優化服務，完善永續經營；積極執行淨零碳排活動，精進氣候變遷風險管理，追求永續發展。

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