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紅利點數是否歸零？銀行清呆卡 金管會緊盯

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國內多家銀行啟動清呆卡作業，金管會主委黃天牧昨說，將找大型發卡銀行開會了解清卡的配套措施是否完善。記者陳柏亨／攝影
國內多家銀行啟動清呆卡作業，金管會主委黃天牧昨說，將找大型發卡銀行開會了解清卡的配套措施是否完善。記者陳柏亨／攝影

國內銀行的「清呆卡潮」登場，信用卡持卡人只要超過一年未刷卡或開卡將會被停卡。金管會主委黃天牧昨天表示，將找大型發卡銀行開會討論，了解業者是否在卅天前通知民眾要停卡，以及業者在「清卡」時，對於持卡人的紅利點數是否有作妥適的安排，釐清相關時程與作法是否完整保障民眾的權益。

國內多家銀行近一個月來陸續寄發信用卡權益變更通知，其中包括中信、永豐、台新、玉山、第一、渣打、凱基、兆豐等多家發卡行，已通知持卡人若信用卡經核卡之後超過一年未使用，銀行將直接停卡，一方面節省銀行管理「呆卡」的成本，另一方面也避免成為詐團利用的新工具。不過，銀行在清卡時，持卡人先前累積的紅利點數到底何去何從，以及持卡人是否確實收到通知將被「清卡」，成為市場關注的焦點。

立委林楚茵昨天在立法院財委會關注清卡機制的配套作業是否完善；她指出，目前金管會的信用卡業務機構管理辦法規定，銀行在相關權益或優惠變動前六十天要通知持卡人，但在正式停卡之前是否要再行通知；此外，停卡後，信用卡的紅利、回饋金、里程數等累點是否就全部歸零，持卡人的信用評等是否也會因此受到影響？

金管會銀行局長莊琇媛表示，目前的確未明文規定停卡之前最晚何時要通知持卡人，因此仍回歸各銀行的契約規定；若以業界普遍作法來看，多半是在停卡之前卅天通知。至於紅利積點是否會一併被取消，莊琇媛說，會向銀行進一步了解。

據了解，目前各銀行作法不一，但多半會要求持卡人在清卡之前，就要用掉全部的紅利點數，否則清卡時就一切「歸零」。林楚茵指出，當愈來愈多銀行加入清卡行列之後，金管會應該提出統一規範，以免持卡人權益受傷害。

莊琇媛也說，銀行業者清卡主要是基於資本適足率的考量，並不會影響到卡戶的信用評等。業者指出，一旦給予信用卡額度之後，即使卡戶未動用，但這已計入銀行的風險性資產的計算，因此呆卡等於白白浪費銀行的資本適足率，清卡可改善此一現象。

黃天牧則表示，金管會將研擬清卡機制是否應法制化，將在兩周內找幾家較大的發卡銀行，了解清卡配套情況，確認清卡動作、時程完整。

信用 林楚茵 黃天牧

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