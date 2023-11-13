兆豐銀好威 年終績效獎金上看9個月新高

公股行庫今年獲利高成長，年終加績效獎金也可望水漲船高，公股獲利王兆豐金（2886）旗下兆豐銀預估今年年終績效獎金「會比去年好」，內部並傳出有機會挑戰9個月的新高水準。

去年兆豐銀的年終績效獎金合計有約8.3個月，今年來獲利成長亮麗，並且超額達成預算目標，因此保守估計即使今年剩下兩個月的盈餘都只有20億元，全年稅前盈餘也有350億元跑不掉，超額達成盈餘目標逾三成，因此根據獎金計算慣例，兆豐銀內部盛傳年終獎金應可望上看9個月。

兆豐銀高層主管則是表示，獎金計算內部已有相關準則與作業流程，剩下兩個月還要看獲利表現如何，尤其股債市場近來不確定性高，對獲利的影響必須留意，而相關的獎金發放，要待獲利出來、人資單位核算後，提董事會才能確定，目前無法預估會有多少，但以獲利成長來看，獎金應該會比去年好。

公股行庫的年終獎金的組成主要有三大塊，即基本年終與績效獎金、員工酬勞、超額達成或稱超盈餘獎金。基本年終與績效獎金有4.6個月，員工酬勞各行庫章程大多落在獲利的2%至6%，近年來獲利表現好平均都在5%水準發放，超盈餘獎金則是各家略有不同，最好的話可有1個多月左右。

以兆豐銀來看，若員工酬勞以5%水準發放，則換算可有約3個月甚至更多一些，因此加上基本4.6個月就有7.6到7.7個月，超額達成獎金在今年獲利高成長之下，則可望有1個多月，因此合計就超過去年8.3個月左右的水準，甚至可能上看9個月的新高。

再加上兆豐金董事會已通過集團事業明年全體加薪4.5%，幅度超越軍公教加薪4%，再合計考績晉級加薪後甚至還可能有8%多，兆豐銀全體行員除舊歲、迎新年，可望過個大好年。

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