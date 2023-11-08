第一金前十月賺破200億元大關 年增13.3%
第一金控（2892）公告自結10月獲利，10月單月稅後純益11.28億元，累計前十月稅後純益201.55億元，累計每股稅後純益（EPS）1.48元。
第一金10月稅後純益11.28億元，較9月下滑約9.9%，主因受到接近年底子公司一銀有較高額的備抵呆帳提存，以及證券、人壽子公司投資收益下滑影響。其中，一銀10月稅後純益為11.83億元，較前月減少7.4%，除了呆帳提存增加，在淨息收方面則與前月相當，手續費收入則因財管業務表現優異而維持動能，金融交易利得因優於預期的換匯交易持續表現突出，累計前十月稅後純益盈達191.99億元，年增率9.5%，EPS為1.88元。
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