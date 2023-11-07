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聯邦集團吃下萊爾富超商 董座林鴻聯這樣說

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
連鎖超商老三萊爾富日前易主，由最大股東聯邦集團吃下所有股權，創始股東汪家退場，引起市場矚目。圖／萊爾富提供。
連鎖超商老三萊爾富日前易主，由最大股東聯邦集團吃下所有股權，創始股東汪家退場，引起市場矚目。圖／萊爾富提供。

連鎖超商老三萊爾富日前易主，由最大股東聯邦集團吃下所有股權，創始股東汪家退場，引起市場矚目。外界並好奇擔任聯邦銀行（2838）董事長的林鴻聯，主導集團入主萊爾富，未來在通路與金融的整合上有何想法？不過，林鴻聯強調，入主萊爾富交易和聯邦銀行沒有關係。

林鴻聯低調表示，目前還不到適合談對萊爾富想法的時候，且交易雙方簽有保密條款，他不便多談。對於有媒體報導他對萊爾富的想法，他表示那些是萊爾富的幹部說的。他並補充，聯邦投資入主萊爾富，不是聯邦銀行，交易和聯邦銀行無關。

不過，聯邦銀行今年來獲利亮眼，聯邦銀自結10月單月稅後純益2.01億元，累計前十月稅後純益38.52億元，每股稅後純益（EPS）0.89元，累計稅後純益比去年同期大幅成長逾46%，表現在上市中型銀行股中名列前茅。因此聯邦集團入主萊爾富，也讓外界好奇金融與通路間的整合與潛力，後續劇情會如何發展。

聯邦銀行 股東

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