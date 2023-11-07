瞄準越南降息成功發起越盾融資 北富銀主辦仲利國際1.2億美元聯貸案

台北富邦銀行及星展集團共同統籌主辦中租控股旗下越南子公司仲利國際租賃有限公司三年期總計金額1.2億美元等值聯貸案，今（7）日正式完成簽約。本次聯貸分為越南境內2.151兆越盾(等值9仟萬美元)聯貸及境外3仟萬美元的永續連結貸款聯貸兩案，是仲利國際(越南)首次於越南境內募集越盾，亦為該公司首筆永續連結聯貸案。

本案由北富銀及星展集團共同擔任統籌主辦銀行及ESG貸款協調行，並由北富銀擔任額度管理銀行，資金用途主要將用於支應一般營運周轉所需資金，共獲得12家金融機構參與，超額認購比率達195%，除代表金融機構對仲利國際(越南)營運展望的肯定外，更體現仲利國際(越南)及共同統籌主辦銀行精準掌握國際市場脈動的能力，在最佳時機以靈活募集策略達成目標。

2022下半年以來美國聯準會為了抑制通膨，進行了一連串升息的決策，使美元利率飆升，反觀越南政府在低迷的總體環境下，為了促進經濟活絡、增加市場流動性，反向進行了降息的舉動，使越南企業在境外美元與境內越盾之資金籌募成本出現了反轉。觀察到此市場趨勢，本次聯貸在規劃上特別涵蓋越南境內越盾融資及境外美元融資兩種方式，並以境內越盾融資為主，越南境內之金融機構因仲利國際(越南)有相對越南本地企業優越的信用狀況，參與意願高，仲利國際(越南)亦可取得成本相對低的越盾融資，達成借款人與金融機構雙贏。

中租控（5871）股致力推動企業永續發展，至今已3度入選道瓊永續（DJSI）世界指數與道瓊永續新興市場指數成份股，也連續入選摩根史坦利（MSCI）全球永續指數成分股，獲選台灣永續指數（FTSE4Good Index）成份股等。為激勵中租控股及旗下成員持續提升ESG各層面投入，邁向永續經營，本案境外聯貸案設計為永續連結貸款架構，是仲利國際(越南)首筆永續連結貸款聯貸，以入選DJSI與FTSE4Good Index及維持MSCI ESG RATINGS A評級為指標，彰顯中租控股在企業永續不斷精進的決心。

北富銀自2008年於越南設立分行，目前在越南已有胡志明市、河內及平陽三家分行，為當地據點最多的台資銀行，多年來持續響應政府「新南向」政策，深耕越南在地市場，為近年因受中國製造成本高升及受地緣政治影響而需南向遷徙的台商，提供結合在地專業與領先國際趨勢的金融服務，期待未來能持續與優質客戶相互支持茁壯、邁向永續經營。

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