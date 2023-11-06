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提供視障者更友善服務 一銀明年完成188家分行設置視障語音ATM

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行預計2024年底全國將有188家雙語分行且設置視障語音ATM。圖/一銀提供
第一銀行預計2024年底全國將有188家雙語分行且設置視障語音ATM。圖/一銀提供

第一銀行指出，為提供視障者更友善的服務，除於醫療院所及學校等40處設置視障語音ATM，為加速提升分行設置覆蓋率，預計今年將有123家分行可提供服務，明年達到全台188家分行皆設置1台。

一銀也表示，已建置近百家雙語分行，其中12家提供「中、英、日」三語服務，並自今年啟動外籍「神祕客」至雙語分行以英語進行實地訪查，以及外部「神祕客」實地瞭解各分行無障礙設施與服務落實情形，來確認服務品質。

對於身心障礙客戶的金融服務，一銀指出，櫃檯除提供口述免填單與「即時手語視訊翻譯」服務，今年10月起，特提供身心障礙者可預約營業時間至指定營業單位辦理各項金融業務的「友善預約服務」，並於ATM區每一機台旁設置文字客服QR-Code說明，讓無法使用客服語音電話的聽語障客戶，能以手機掃描啟動線上文字客服協助解決。

此外，為照顧經濟脆弱族群，一銀表示，為強化對年輕、高齡、身心障礙、偏鄉四大族群的照顧與關懷，已建立年輕客群衍生性商品投資風險與小額貸款管控機制、提供脆弱族群暢通的諮詢管道等。目前一銀並有267位行員取得高齡金融規劃師認證。

數位金融方面，一銀官網及主要電子銀行服務已取得無障礙「AA」標章，且為解決視障客戶在使用現金收付的痛點，行動銀行APP的台灣Pay支付功能，已全面支援「語音播報」無障礙模式。

第一銀行 視障

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