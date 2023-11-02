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迎戰雙11 北富銀：刷momo卡享最高14%回饋 領券再享最高45折

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
「台北富邦銀行momo卡」精心規劃寵粉回饋，雙11檔期指定消費享最高14%回饋，領券再享最高45折，要讓卡友驚喜享不完、越刷越開心。北富銀／提供
「台北富邦銀行momo卡」精心規劃寵粉回饋，雙11檔期指定消費享最高14%回饋，領券再享最高45折，要讓卡友驚喜享不完、越刷越開心。北富銀／提供

全民期盼的購物盛典雙11即將登場，各家電商平台及銀行看好消費商機，紛紛祭出好康優惠，其中最受消費者喜愛的「台北富邦銀行momo卡」也精心規劃寵粉回饋，雙11檔期指定消費享最高14%回饋，領券再享最高45折，要讓卡友驚喜享不完、越刷越開心。

北富銀表示，許多消費者在疫情期間已充分感受線上購物的便利，儘管疫後實體通路快速復甦，網購神卡momo卡卻未受影響，仍維持高度成長，今年截至10月累計刷卡金額與去年同期相比有逾4成的增幅。此外，momo卡發卡量即將突破百萬卡，成為北富銀現行第三張百萬級別神卡，在整體消費動能及卡量提升的帶動下，預估今年雙11檔期momo卡簽帳金額可再創新高。

觀察過去momo卡表現，雙11相較非雙11檔期，每卡平均消費金額成長70%，每筆平均消費金額成長25%，活動優惠對民眾消費的影響力相當顯著。今年雙11檔期，北富銀特別與momo合作推出momo卡專屬卡友日，11/9當天除了原卡片權益筆筆4%及千大品牌加碼4%回饋皆無上限外，再額外加碼6%回饋(上限1,111元)，合計最高14%回饋，給momo卡友獨享榮寵。

同時，千大品牌優惠活動今年也特別攜手歷年最多品牌夥伴，包括Estee Lauder雅詩蘭黛、SAMSUNG三星、幫寶適、白蘭氏等共計2500大品牌在內，刷momo卡免登錄即可獲得mo幣加碼回饋，還有350大品牌神券免費領，像是3M淨水商品及指定樂高商品享1,111元折價券，三星指定摺疊機領券折4,000元，還有資生堂專櫃82折券、Le Creuset指定商品45折券等，先領神券再刷momo卡，雙重回饋更有感。

除了琳瑯滿目的折扣回饋，momo還豪氣祭出大獎，11/1至11/11期間不限金額下單，當日登記就有機會把Ford focus wagon汽車、義大世界門票(111份)、承億文旅住宿券(20份)、高鐵假期萬元行程(5份)等超級好禮帶回家。

富邦momo聯名卡是專屬momo會員的信用卡，特別針對momo消費情境及會員購物習慣所設計，能對申辦者既往消費及信用狀況進行快速驗證，核卡後可即時綁卡於momo會員帳號，立刻開始線上刷卡消費，非常簡單便利，有momo購物需求的消費者立即申辦，就能在這波雙11輕鬆享受回饋盛宴。

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