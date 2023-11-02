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央行Q3會議紀錄公開！維持利率不變有但書 Q4應緊盯通膨

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行今公開第3季理監事會議會議紀錄，有理事建議物價若鬆動走揚，不排除採積極態度處理通膨問題。本報資料照片
央行今公開第3季理監事會議會議紀錄，有理事建議物價若鬆動走揚，不排除採積極態度處理通膨問題。本報資料照片

中央銀行9月21日召開第3季理監事會議，理事一致同意維持政策利率不變，央行今（2）日公布會議紀錄，同意維持利率不變有但書，部分理事認為應盯緊通膨問題，有理事認為再觀察一季，不排除下一季須積極面對可能的通膨，若物價走揚，央行應採積極措施打擊通膨。

央行第3季維持利率不變，符合市場預期，根據理監事會議紀錄，經濟成長及物價仍是理事斟酌政策利率是否調整的關鍵，有理事認為，現階段除了電子業外，其餘產業經營還處於辛苦階段，政策利率不宜調升；有理事指出，升息導致房貸壓力增加，恐影響內需消費動能，且現在升息對物價影響不大，應維持政策利率不變。

有理事擔心，房價漲勢雖然暫緩，但還在漲聲中，房租是房價落後指標，占消費者物價指數CPI權重高，如果房租價格上升，恐帶動未來物價上漲，但因今年產出缺口仍為負值，考慮當前經濟數據仍有分歧，同意維持利率不變，但「宜再觀察一季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。服務業及營造業持續缺工，薪資水準及相關價格均隨之墊高，理事擔心缺工可能對物價造成不利影響。

有理事指出，今年1至8月以美元計價或以新台幣計價的進口物價均下跌，國內生產者物價指數也下跌，顯示通膨壓力已趨緩，我國經濟成長不如預期，是受到全球景氣不佳影響，他認為影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，「未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率」。

央行總裁楊金龍9月21日在第3季理事會後表示，全球貨幣情況仍呈現緊縮，即使台灣明年消費者物價指數CPI年增率跌至2％以下，利率也會維持長一點的時間；對照今天公開的會議紀錄，央行對於政策利率的態度是不降息至升息，但要降息是不可能的。

央行目前擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及 4.125％不變，已連2凍，央行第4季理監事會議預定將於12月14日召開。

央行 通膨 消費者物價指數 升息 降息 CPI

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