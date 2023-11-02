康和證首獲「運動企業認證」 董座鄭大宇：打造健康職場 企業責無旁貸

企業重視職工運動逐漸蔚為風潮，教育部體育署舉辦「2023年運動企業認證」授證典禮，也是連續第九年舉辦，康和證券（6016） 首次獲頒認證，由總經理邱榮澄出席代表授證，代表公司照顧員工身心靈健康與運動成效備受肯定。

康和證券董事長鄭大宇進一步表示，企業在追求營運目標之外，為員工提供良好的健康工作環境，打造健康職場，企業責無旁貸。康和證致力於以「幸福、健康、永續」打造職場工作環境，照顧員工身心健康安全。

同時康和證今年同時取得「ISO 45001 職業安全衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統」雙認證，並於今年蟬聯1111幸福企業金獎肯定，為員工打造健康安全的友善職場工作環境，並持續朝向「職安衛生與永續發展」的綠色企業目標前進，積極展現與國際接軌的決心。

康和證以 「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略。為打造幸福職場，推動身心健康方案與優於法令的福利措施。為體恤員工辛勞，於總公司設置休閒中心，提供多元運動器材，提升員工運動之便利性，亦不定期辦理運動競賽及健康講座，倡導運動所帶來的好處，培養員工運動習慣。

康和證也積極響應證券周邊單位舉辦運動賽事的證券盃桌球錦標賽及證券期貨盃高爾夫球賽，提供社團補助，鼓勵員工自發性成立運動社團，目前設有桌球社、羽球社、自行車社等，社團選擇相當多元，可見康和證券支持員工運動不遺餘力，幫助員工建立運動習慣，使員工變得更加有活力，工作效率自然跟著提升，創造企業永續價值。除內部推動運動之餘，不忘企業社會責任，持續第4年捐款贊助稻江商職青棒隊，支持棒球扎根校園，並連續多年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動，讓同仁對公益活動展開新視野，並由董事長鄭大宇領軍「康和勇士車隊」單車環台接力勸募，幫助急難家庭度過難關，以行動力支持公益，讓運動變得更有意義，同仁的身心靈也更為富足。

康和證已將永續發展變成企業文化DNA的一部份，落實對社會、環境、弱勢族群的關懷，體現企業社會責任的重要性。期望有更多的企業支持、認同「運動企業」，攜手加入建立運動友善職場的行列，營造優良健康的環境，將有助提升工作士氣，為公司與員工創造雙贏局面！

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