永豐金證大戶投APP 領先推出證券+銀行帳戶整合查詢服務

永豐金證券與永豐銀行積極加深集團內整合合作，繼銀行、證券雙帳戶同步線上申請後，再度領先業界推出銀證帳戶串接服務，投資人於大戶投APP就可以查詢近七日與永豐銀行交易明細與餘額，讓資金規劃更方便。

根據集保公布，9月台股新開戶數達21.7萬，為去年單月平均10.3萬的倍數，永豐金證券進一步觀察到Z世代投資新手，在社群上討論的常見2大痛點，包含不想請假臨櫃申辦、與希望擁有方便的帳務查詢系統，永豐金證券積極針對這2大痛點進行優化。

針對帳務查詢系統優化部分，永豐金證券新推出「近7日銀行交易明細」功能，大戶投APP升級版的帳務查詢服務，連結投資人3大帳務需求，包含台美股帳務整合總攬、近三日交割款查詢、與新上線的近七日銀行交易明細。

投資人在下單成交之後，於帳務首頁即可一次查看台美股總資產，再進一步了解近三天需要交割的總額，搭配近7日銀行交易明細，即可方便比對現金流是否足夠日後交割，對於資金管理相當便利。

對於不想請假花時間臨櫃開戶的痛點，永豐金證券與永豐銀行於2021年推出線上1次申辦2家機構5個帳戶，藉由自動化與快速資料交換服務，輔以自動化技術加速內部審核，讓客戶省去繁雜作業流程完成5大帳戶開立，包括銀行DAWHO臺幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶五種帳戶，輕鬆投資台股與海外市場。

此外，針對不想再多加開銀行戶的投資人，推出「資金管理帳戶」新服務，可以從12家銀行任選一間自己常用的銀行戶，約定客戶現有存款帳號，作為台股證券出入金帳戶使用。

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