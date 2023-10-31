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新光銀行獲國家品牌玉山獎最佳產品雙獎肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行榮獲國家品牌玉山獎雙獎肯定，由李正國總經理(左)及黃國書副總(右)共同合影分享榮耀。新光銀行／提供
新光銀行榮獲國家品牌玉山獎雙獎肯定，由李正國總經理(左)及黃國書副總(右)共同合影分享榮耀。新光銀行／提供

「第20屆國家品牌玉山獎」得獎名單公布，新光金控（2888）子公司新光銀行創新的數位金融服務獲評審團肯定，以「OU立可貸：全數位申貸旅程，首創全線上申辦及對保」及「AI嵌入業務-快篩機器人」雙雙得到最佳產品獎。

新光銀行近年致力數位申貸服務，運用智能技術與敏捷系統架構，為個人以及中小企業客戶打造創新體驗。2022年推出「OU立可貸」，客戶一站式完成線上信貸及OU數位帳戶的申請服務，透過將申貸及開戶流程整併，簡化申貸及開戶所需重覆填寫的個人資料欄位，證件資料也不需重覆提供，大幅度優化顧客體驗，只要資料備齊，10分鐘即可完成。在收到核貸及開戶完成通知後，即可立即使用新光行動銀行APP，5分鐘完成OU數位帳戶線上對保功能。

除了個人線上貸款服務，新光銀行更推出「OU微企貸」，專為資本額3,000萬以下的中小企業，提供24小時線上貸款試算服務。企業主透過「線上對話式問答」，在AI快篩模組試算下， 10分鐘內即可得到初步及適切的貸款額度、期間、利率等完整貸款方案，不必等候漫長的徵授信過程，企業主得以快速、準確的完成財務診斷，截至今年第一季已協助逾千家企業完成AI快篩診斷體驗。

以科技改造流程細節，提升顧客體驗及營運效率，新光銀行致力於普惠金融，讓更多面向的顧客，可以更方便、安全的使用金融服務，持續推出貼近顧客需求的新型數位產品，落實「貼近生活，為客著想」的價值主張。

AI 數位帳戶

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