富邦投信舉辦四校聯合參訪 培育資產管理人才從根做起

為善盡企業社會責任，富邦投信從六年前起，即踏入校園，與臺灣大學管理學院合作，參與臺灣大學希望種子培育計畫，至今年總計已有四所大學加入富邦投信的校園資產管理人才培育計畫。日前四所大學有近百名師生至富邦投信進行參訪，讓學生對資產管理工作樣貌，多一些認識與了解。

富邦投信總經理林欣怡表示，六年前，富邦投信即與臺灣大學進行資產管理人才的培育，這幾年，包括中山大學（三年）中正大學（二年）以及暨南大學今年也加入這個行列。校園資產管理人才培育計畫，該公司內部動員了所有投資研究團隊的力量，在課程設計主軸上，以培育「投資管理人才」為核心，讓學生們在踏入社會前，能對資產管理的工作樣貌，有一些認識與了解，協助探索這個工作的內涵與本質。

10月18日富邦投信舉辦了四所大學師生的聯合企業參訪，總計四校有近百人參加。當日的的企業參訪，除了讓大家參觀公司的辦公環境、員工的休閒設施外，同時也安排富邦金控人資主管為學生介紹「MA計畫」，同時也由一些MA管道進入富邦體系的學長姐，與同學們分享相關經驗。

在企業參訪活動中，富邦投信特別安排五位MA、該公司現任的研究員、經理人以開放式座談的方式，接受學生的諮詢，從MA應徵資料的準備、面試的攻略以及進入公司後，可能面臨的挑戰，如何展現即戰力等，一一面對面進行傳授。現場互動極為熱絡，每位MA座位前都聚集許多的同學等候詢問。

林欣怡指出，今年的培訓課程規劃，與往年有許多的不同，首先，該公司把近年積極建構的ESG導入投資流程，用深入簡出的方式，設計一套適合學生研讀的課程，傳授給參與本年度計畫的百位學子，同時，由基金經理人帶領，讓各位同學透過實作，探討分析ESG用於股票投資後的效益。如此手把手的教導方式，讓學生未來若踏入資產管理行業，就能具備最基本的即戰力。

富邦投信2023校園資產管理人才培育計畫，在各校積極爭取增加名額的情況下，今年總計錄取105名學生參與，較去年的77名，增加36%，每校皆有七次（每次3小時）、合計25場次（包含一次四校合併的企業參訪活動）的課程。除了專業經理人進行專業課程授課外，每一小組由專業經理人實際帶領，透過課堂上所學習的ESG各種因子，自行挑選投資標的（此次實務演練以台股為主）導入在投資組合中，透過各組合的績效表現，探討分析ESG用於股票投資後的效益，並在期末進行成果發表。

林欣怡強調，與過去幾屆的差異是，本年度培育計畫結束後，該公司將提供每所學校至少一名學生工讀實習，期間為三至六個月，讓學生在踏入職場前，就有先行體驗的機會，讓學生對於未來職涯規畫能進一步地提前準備。同時，也希望藉此拋磚引玉，讓更多資產管理人才得以受到更多的培育與重視。

富邦投信2023校園資產管理人才培育計畫從9月下旬正式啟動，預計11中旬完成所有課程。

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