凱基慈善基金會關懷弱勢 營養早餐助逾五千名學童

凱基證券贊助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，從協助就學到重視學童營養補給，幫助孩子們健康成長，自2015年起針對臺東、嘉義等弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難學生能夠吃飽上學去，2023年度協助36所學校1,000多名學生，營養早餐補助計畫九年來共溫飽5,000多名弱勢學童。

凱基慈善基金會表示，根據國民健康署的「學童期 1~2 年級營養參考手冊」，早餐的攝取對兒童的成長很重要，吃過早餐的人精神好、反應快，各方面的表現也較好，反之則容易注意力不集中，影響上課精神，學習效果也不好，但許多弱勢家庭孩子因為環境緣故，單親、隔代教養或父母在外地工作，家長無力或無法替孩子準備早餐，需要社會的關懷與幫忙。

像是單親的小儀原本和父親及祖父母同住，但父親、祖父相繼因病辭世，小儀祖孫倆僅靠祖母的老人年金生活，基本生活支出成沉重負擔，遑論每天準備早餐；小禹兩姊妹的爸媽長期在外地工作，原由祖父及姑姑照顧，不料祖父中風、姑姑亦纏綿病榻，兩姊妹只得彼此照顧，每天早餐成奢求；小信母親身心障礙，祖母年邁且身體健康略有狀況，家庭經濟亦不佳，讓小信一整個早上餓肚子成習慣。學校了解這些弱勢學童情況後，申請凱基慈善基金會的營養早餐補助，觀察學生在補充營養後，都順利提升了學習動力。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，孩子是我們的未來，教育更是弱勢孩子的希望，凱基慈善基金會除了協助學童的營養早餐，強健孩子的體魄，讓孩子健康成長；也針對偏鄉學校進行英語學習補助，強化英語基礎縮減城鄉差距；凱基慈善基金會亦不定期前往學校，了解學童營養早餐的需求及供應情形，並因應通膨物價調整早餐補助金額，幫助學生健康成長並開展視野。

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