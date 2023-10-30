防詐 發卡銀行可拒刷卡交易

信用卡盜刷事件猖獗，對此，大型發卡銀行從上周起，已陸續在網站上公告、發信給卡友，告知明年起採取的防詐新措施，主要有三大項，其中最引人矚目之處在於，以往只有特約店能拒絕受理刷卡支付，但明年起，銀行也有拒絕受理的「主導權」，倘若發現客戶刷卡異常，將可「主動出擊」，先不授權，除了避免盜刷，也避免詐團以信用卡為工具將犯罪所得「洗」出去。

三大新規定包括：一、未來不只特約店，發卡行若發覺客戶刷卡異常，也可拒絕受理刷卡交易；二、持卡人在境外投資平台的交易，銀行有權不給予授權；三、倘若核卡後一年內沒有開卡或是沒有消費，銀行可進行暫時或永久停卡。

其中，目前在外流通卡量排名居冠的中信銀，已在上周六以電郵或書面等方式，全面通知所有卡戶明年一月一日起上路的防詐新規定，由於中信銀的市占地位，使其出手具有指標意義。

中信銀特別在規定中指出，在三種情境之下交易，中信銀有權可直接拒絕授權該交易，這三種情境，包括了持卡人購買高變現性物品或在自己服務的商店刷卡消費、繳款不正常；在聯卡中心列管的風險特店刷卡消費；簽帳時間、地點、項目異常而可疑，有虛偽不實交易或共謀詐欺情形，這時中信銀除了可保留授權與否，還可限制及婉拒受理這筆交易。

此外，明年起持卡人在境外投資交易平台，如e Toro或類似的境外投資交易平台，中信銀也有權不給予交易授權。

而包括中信、永豐、台新、玉山、一銀等發卡行，都已通知卡友，倘若信用卡經核可之後超過一年未用，銀行將直接停卡，一方面節省銀行管理「呆卡」的成本，另一方面也避免成為詐團利用的新工具。

此外，發卡行也在近期內陸續公告，會在持卡人綁定APPLE PAY等國際PAY時，檢核綁定時的門號與持卡人先前留在銀行的門號是否相符，否則銀行可拒絕受理；例如，台新銀行已對外公告，自十月十九日起，要求客戶在綁定APPLE PAY等三大國際行動支付時，必須再核對綁定時的門號是否和當初留在銀行的門號相符。

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