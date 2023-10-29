匯市最前線／台幣觀望氣氛濃

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國公布關鍵PCE通膨數據前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率上周五（27日）終場微升0.5分，收在32.425元，過去一周貶值1.05角，貶值幅度為0.32%。

匯銀主管指出，熱錢並無明顯方向，主要是聯準會本周將召開利率決策會議，此時一動不如一靜、匯市平靜無波，全日總成交量還不到10億美元。

台幣匯率 熱錢 通膨

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