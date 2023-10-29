匯市最前線／台幣觀望氣氛濃

美國10年期公債殖利率創16年新高，且維持上升趨勢，債券價格下跌，滿手美債ETF（指數型基金）的投資人還要被折磨多久才能迎來反攻？資深操盤人表示，從目前各項經濟數據可以推斷美債殖利率上升快到盡頭，但「時間」是最大風險，重點在於還要等多久，美國聯準會（Fed）才要降息。聯準會發表的各種貨幣政策言論，都會激起債市漣漪。

2023-10-28 10:00