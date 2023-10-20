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高鐵新利率「三級制」 總利率壓至2%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

高鐵再次向銀行團爭取降息，幾經協商之後，終於在九月下旬敲好降息版本，外界也關注降息之後的利率水準如何？據知情人士透露，高鐵剩二○七七億元、將近二一○○億元的未還本金，所適用的新利率方案，將走「三級制」路線，依照三種不同的獲利水準，而有不同的利率行情，其中，最低可將加碼利率從百分之○點九二，降至百分之○點四五，等於降了快二碼的水準（一碼為百分之○點二五），新的總利率水準大約在百分之二。

銀行團成員指出，高鐵降息規模將近二一○○億元，應該是史上降息規模最大的聯貸案

這樣的聯貸案必須要經過銀行團的「全數決」，並非三分之二多數就能通過，但由於高鐵現在已視同「準政府機構」，因此，各大行庫應該都會放行。

對於上述的「獲利連動利率三級制」，知情人士透露，將依照所謂的「稅前淨利率」為基準，倘若淨利率為負數，這時就必須加碼百分之○點六五；而倘若淨利率高於○，不到百分之十，這時加碼百分之○點五五；若稅前淨利率在百分之十以上，這時加碼數就再降為百分之○點四五。

根據高鐵目前的股權結構，在前一波高鐵紓困、公股行庫及中鋼等國營事業合力注資之下，除了把五大原始民間股東的股份給「洗」出去之外，現在泛政府持股已超過六成。

其中，交通部持股百分之四十三，其他泛公股百分之十八，當中包括已民營化的合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀、兆豐銀，都是股東，至於台銀與土銀則涉及百分之一百國營銀行必須先編列預算，因此未予投資，而超過六成的泛公股持股，也使公股銀行聯貸團在面對這麼大規模的降息時，不致有所謂圖利「民間財團」的疑慮。

據指出，原本高鐵方面也希望是否能把利率降至百分之一點七，也就是所謂的聯貸「地板價」，但全體公股銀行都不贊成，因為這並非三、五年的短期聯貸案，而是長達二十年以上，有時間風險，因此即使降息，總利率水準最起碼仍將在百分之二左右的水準。

降息 高鐵 聯貸案

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