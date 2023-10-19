聯準會官員放鴿抵銷地緣政治和通膨隱憂 股債齊揚

儘管美國9月CPI高於預期，而以巴衝突也引發投資人擔憂，但多名聯準會官員釋出鴿派訊息，認為後續可能不需再次升息，仍幫助股債同步走揚。彭博數據顯示，過去一週整體股票型ETF資金淨流入66.01億美元，其中，美國、全球、亞太、日本等市場分別流入46.74億、18.84億、5.2億、3.67億美元資金，但中國、新興市場、歐洲等市場分別出現22.57億、1.33億、0.24億美元資金淨流出。

在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為：科技、主題型、工業；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為非核心消費、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，以巴情勢面臨關鍵時刻，地面戰爭一觸即發，消息面將持續牽動金融市場走向。根據彭博經濟研究對以色列和哈瑪斯戰爭的三種情境預估，不同情境對金融市場、全球經濟及通膨的影響不一。值此國際政治詭譎多變難測的時刻，建議投資人以靜制動，透過多元基金投資組合度過市場波動期，核心配置首選靈活彈性操作的美國穩定月收益多元資產型基金，網羅股債收益題材，保守者可加碼精選收益複合債券型基金及美元短期票券型基金， 防禦股市波動之餘也能爭取債券收益機會。

此外，儘管短線地緣政治風險牽動股市走勢波動難免，但根據歷史經驗，地緣政治衝突對股市的影響短暫且有限，建議維持定期定額投資紀律，資金有虞者可趁短線震盪擇優布局，看好全球「氣候變遷」股票型基金、科技/生技創新產業及印度/日本等亞洲股票基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，預期聯準會將維持限制性政策較長一段時間(higher for longer)，市場不確定性與波動仍存，所幸高殖利率環境更有利於本基金追求收益的投資目標與彈性多元的配置策略。股市尚未反映經濟與企業獲利轉弱的前景，此市場錯置可能使股市波動風險加大，目前聚焦於評價面與股利優勢兼具的標的，並且更偏好債券擁有高殖利率與高品質兼具的優勢。

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