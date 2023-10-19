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動聯公司10月26日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，動聯國際(7653；產業類別：其他)將於2023年10月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。動聯公司主要從事健康管理平台經營，使用非侵入式的快速健康檢測，記錄個人的健康數據，並提供符合個人需求的健康食品。

動聯公司將自2023年10月19日起揭示其籌資資訊，10月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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