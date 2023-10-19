動聯公司10月26日辦理創櫃板登錄前籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，動聯國際(7653；產業類別：其他)將於2023年10月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。動聯公司主要從事健康管理平台經營，使用非侵入式的快速健康檢測，記錄個人的健康數據，並提供符合個人需求的健康食品。
動聯公司將自2023年10月19日起揭示其籌資資訊，10月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 推台積電設廠首選淡海新市鎮 新北經發局支持：也曾考慮這三區
▪ 一坪400萬！西門町鐘錶行1.3億買東區店面 專家讚高明
▪ 龍潭房價近5年漲幅56％ 台積電棄龍科設廠 房仲業：近期超漲回跌
▪ 房產專家感謝台積電清醒放棄進駐龍潭 揭房價高漲後迎悲劇結局
▪ 凶宅5折夠香嗎？ 內行人點出1關鍵：很少人買得起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言