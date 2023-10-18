中華信評：裕富數位若積極成長 資產品質惡化恐超預期

中華信評今（18）日發布裕富數位評等報告，信用評等「twA-/twA-2」，展望「穩定」，中華信評表示，裕融企業近期對裕富數位的現金增資增強了裕富數位的風險調整後資本（RAC），由於現金增資支持、良好的獲利能力及較高的盈餘保留政策，裕富數位的資本水準有所改善，不過若恢復雙位數成長策略，可能導致資產品質惡化超出預期。

裕富數位今年4月獲裕融20億元的現金增資後，中華信評預測，未來兩年該公司的RAC比將維持在15%以上。與此同時，中華信評預估，儘管提列的信用損失準備較高，2023 年該公司的 資產報酬率仍將維持在4.5%至5.0%的水準。

而經營策略方面，裕富數位的資產品質在 2022 年惡化後，現正著手控管業務成長，且更加重視業務品質，中華信評分析，在成長策略更為審慎下，未來兩年該公司的RAC比將維持在15%以上，不過未來可能再度回歸雙位數成長策略，並將槓桿率拉高到 6 至 7 倍。中華信評亦認為，資產品質惡化程度亦有可能超出中華信評目前的預期，導致該公司的資本水準有潛在的下行風險 ，因此長期資本與獲利水準維持強健等級。

中華信評表示，裕富數位為裕融企業集團核心子公司，因此裕富數位的評等變動方向將與集團信用結構一致。不過該公司的整體業務規模較小，且其風險控管架構與本地銀行業者相比較欠周延，因此一定程度上會抵消裕融強健資本水平帶來的優勢。

對於裕富數位後續評等展望，「穩定」主要反映母公司裕融企業的評等展望，中華信評表示，裕富數位評等調整與裕融息息相關，若裕融企業的合併RAC比低於10%，可能代表其個別基礎信用結構（SACP）轉弱，中華信評調降裕富數位長期評等便可能面臨下調；反之，若裕隆汽車的個別基礎信用結構與集團信用結構得以提升，則中華信評可能會調升裕富數位的評等。

商品推薦