冷颼颼 9月人民幣存款餘額續降、寫近10年新低

中央銀行今（18）日發布9月國銀人民幣業務概況，受到地緣政治風險衝突升溫，以及美國聯準會（Fed）高利環境，資金湧往高利美元，人民幣進入冷宮，人民幣存款餘額續走低，連14個月下滑，續創2013年11月以來新低，月減78.81億人民幣或減5.24％，降至1,426.6億人民幣，跌破1,500億人民幣。

其中，9月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額降至1,135.26億人民幣，月減75.49億人民幣，法人戶與個人戶人民幣存款餘額雙雙減少，分別連16個月以及連續31個月下降，活存與定存均全數減少。9月國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額則降至291.34億人民幣，月減3.32億人民幣。

根據央行統計，至今年9月底，外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家。

金融業者指出，美國聯準會啟動鷹派升息以來，美元存款利率節節高升，5％字頭已經成為新常態，加以地緣政治風險加劇貨幣震盪，資金尋找安全避風港，以及逐高利而居需求，客戶的確持續有美元高利存款需求。

根據央行統計，國銀人民幣存款餘額在2018年開始持續下滑，2022年年底跌破2,000億人民幣存款大關，今年更一路跌破1,900億人民幣、1,800億人民幣，持續減少，9月底跌破1,500億人民幣。

央行官員指出，9月DBU人民幣存款餘額減少，主因為法人支付三角貿易貨款，OBU人民幣存款餘額減少原因有二，第一為法人資金調度考量，將人民幣定存解存為美元，第二，匯出人民幣到大陸地區支付貨款。

銀行主管指出，伴隨以巴戰爭情勢嚴峻，資金勢必往避險貨幣前進，10月人民幣存款餘額極有可能續減，跌破1,400億人民幣大關。

觀望目前國銀各天期人民幣高利存款利率，至昨日為止，1個月天期以永豐銀為最高達3.05％，3個月天期為陽信銀1.9 %，6個月為渣打銀3 %，9個月為土銀1.35％，1年期為渣打銀2.5％。其中永豐銀與渣打銀都是為了吸收新資金，甚至是為了衝刺數位存款客戶而給出。

9月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,268億人民幣。至於中銀台北轉存款利率各天期全面上升，1個月期利率升為3.6％、3個月期3.5％，6個月期3.3％、9個月期3.2%、一年期3.1％。

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