什麼是「綠房東」、「零碳APP」？國泰金控、元大金控助攻全球零碳戰役

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文／吳宜臻

「全世界都停了電／全世界都封了街」當歌詞成真，世界將會如何？為了地球資源保護，台電統計2022年全國再生能源發電量的效益，換算可減少一千多萬噸的二氧化碳排放，為提供國內企業多元綠電選擇，活絡綠電交易供需市場，台電今（2023）年10月13日推出「小額綠電銷售試辦計畫」，預計將於2024年正式轉供售電，助攻企業能源轉型。

對此，國泰金控扮演永續的推動者，與國際接軌，積極發展綠色不動產生態圈；元大金控則是將營業據點將陸續採用再生能源，為目前綠電轉供量最大、布局範圍最廣的金融業者。

攜手企業參與氣候變遷高峰論壇 國泰金控ESG好感度成長率2倍

▲臺北市長蔣萬安（左）頒發金融公司類「領航創新獎」給予國泰金融控股股份有限公司，由國泰金融控股股份有限公司企業永續辦公室協理 吳佩芬（右）代表領獎。

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做為台灣最大的金融機構之一的國泰金控，早於2017年著手探討氣候變遷的議題，目前已連續7年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。為何會有第一屆氣候變遷論壇的誕生？國泰金控回憶，2017年美國前副總統高爾(Al Gore)來台拜訪時，國泰就希望能邀請他一起影響台灣。當時第一屆只邀請了大約20幾個台灣的產業領袖一起閉門論壇，如今已攜手超過1000家企業共襄盛舉。

參與這場全球零碳戰役，企業們勢在必行，國泰金控分享，今（2023）年7月氣候變遷高峰論壇時，力邀世界氣候基金會（WCF）主席Jens Nielsen來台交流，在合作溝通的過程中，逐漸認識到台灣的許多努力，主席非常肯定台灣的成就，使國泰金控覺得特別感動。

透過氣候變遷高峰論壇，國泰持續展現關注ESG決心，不但承諾2050年金融資產與營運皆淨零碳排，成為台灣首家RE100金融業會員，2023年更成為世界氣候基金會（WCF）全球策略夥伴，並受邀至氣候投資高峰論壇，分享永續金融策略及成果，成功拉近台灣與國際ESG距離；同時積極發展綠色不動產生態圈，透過採購綠電，分配給承租戶，可有效降低中小企業綠電門檻，使綠房東及綠色租賃話題能見度更大幅增加23倍，奪得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」金融公司類領航創新獎。

「特別感謝總經理們總是擔任永續先鋒，用前瞻性格局引導同仁思考永續如何引領國泰轉型，展現決心給予同仁大力支持，也感謝同仁將永續放在心中，不斷去思考不同的可能，並且Make it Happen！」國泰金控提到，同時謝謝客戶及外部的夥伴，願意一同學習及響應ESG的行動。當初2022年時國泰人壽發起「步步攻億走」，鼓勵大眾一起走路健康做公益，目標180億步，不到兩個月即超額達標384億步，今年設定400億步目標更是達標540億步，感謝大家願意為永續生活一同努力。

再生能源、綠電 元大金控3突破

▲臺北市長蔣萬安（左）頒發金融公司類「領航創新獎」給予元大金控，由元大金控行政長暨企業永續辦公室負責人楊荊蓀（右）代表領獎。

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2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」金融公司類策略卓越獎得主是元大金控，針對ESG做了非常大的努力。全集團將近四分之一據點採用再生能源，為目前綠電轉供量最大、布局範圍最廣的金融業者，突破重重障礙，才達成這樣的成績。



元大金控分享，執行時遇到相當多的挑戰，初期因各營業分支據點以租賃形式居多，不易與房東達成共識；中期則因過去因金融業完全沒有前例可參考，加上涉及多方權利義務，合約內文設計相當複雜，耗時約4個月反覆溝通調整才確定。

到了供電前最後一哩路，還要做許多申請，每一筆都要簽名用印，厚厚一疊資料讓元大金控分支據點主管笑稱：「這應該是KPOP韓流偶像簽名會的等級了！」經歷一番努力，2022年元大集團碳排量較2021年減少10%，預估全集團2023年整體綠電使用邁進10%，達400萬度，貢獻減碳量達2,036噸，換算約為5座大安森林公園碳吸附量。

元大金控及旗下子公司均建立完整利害關係人溝通管道，其中元大投信透過分享國際指數評選標準及重點揭露資訊，加強企業對永續趨勢的認知，同時達成議合及交流效用，利害關係人溝通平台聲量成長率176%！此外，元大銀行及證券還推出「零碳APP」，其中元大銀行APP可即時檢視減碳成效，揭露客戶使用電子化交易所節省的碳排放量，換算成減少的紙張數，加深大眾參與永續行動感受，使減碳及零碳APP正面聲量佔比成長22%。

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