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吳東亮偕董監事台東種樹 打造台新公益好森林

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台新金控董事長吳東亮、彭雪芬賢伉儷攜手台東種樹。圖/仝澤蓉攝影
台新金控董事長吳東亮、彭雪芬賢伉儷攜手台東種樹。圖/仝澤蓉攝影

海葵風災造成台東縣上萬顆樹木倒塌，台新金控（2887）雪中送炭苗木造林，購買4,000棵台灣原生特有樹種牛樟樹幼苗，提供給12家台東社福團體進行培育，16日在台東森林公園舉行「公益植樹共好計畫」植樹典禮，由台新董事長吳東亮偕同台新董監事及主管與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘、以及綠色冀泉創辦人陳宇華一同種下牛樟樹苗，開啟環境永續與社福共好雙循環。

第一次親手種下一棵樹的吳東亮表示，好的事情從企業開始，也要推動到每一個人，台新致力永續行動，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。 ｢ 公益植樹共好計畫｣集結了植樹友善環境（E），社福團體參與培育樹苗（S），展現碳中和公務出行碳排的積極公司治理作為（ G），是經典的 ESG 活動範例，也是台灣創舉。

「公益植樹共好計畫」由台新銀行與社會企業「綠色冀泉」合作 ，計劃首年由台新購買4000棵台灣原生特有樹種牛樟樹幼苗，提供給12家台東社福團體進行培育，每家分配100棵至500棵幼苗。

期間綠色冀泉提供育苗諮詢並導入「育苗換金」模式，幼苗培育 1年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，增加財源收入，另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續及經濟循環 ，育成的樹苗，種植後將碳中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。

台東縣政府副縣長王志輝表示，台東近期因海葵風災造成百萬株樹木倒塌，其中觀光景點兼具防風林的台東森林公園受創最嚴重 ，損失逾萬顆樹木，縣府急盼苗木造林。幸獲台新及台東大學雪中送炭，此次植樹4000株，除500株種植於台東大學知本校區外 ，另3500株則轉種於台東森林公園，共同投入風災重建，成為 企業在森林公園重建造林之首。

本次植樹行動，每株樹苗將專屬記名，並採用 GPS 定位及拍照上傳，讓植樹者在「公益共好森林」留下紀念，不僅是台新對環境及未來世代的關懷和承諾，也是集結企業、社 會企業、社福團體、政府及校園等眾人之力，一同深耕台灣，讓美好永續。

台新金控舉行「公益植樹共好計畫」植樹典禮，董事長吳東亮偕董監事出席種樹典禮，親手種下樹苗。圖/仝澤蓉攝影
台新金控舉行「公益植樹共好計畫」植樹典禮，董事長吳東亮偕董監事出席種樹典禮，親手種下樹苗。圖/仝澤蓉攝影

台東大學 台新金控

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