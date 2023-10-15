匯市最前線／台幣可能加速貶值
美元指數上周五（13日）反彈、非美貨幣重挫；新台幣因適逢國慶連假，上周匯市僅交易三天，累計貶幅為0.04%。
展望後市，匯銀主管說，若以巴衝突加劇，在避險情緒急升下，新台幣等亞幣恐將加速度貶值。
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