快訊

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

突襲以色列準備已久？哈瑪斯曝光的「Strong Pillar」演習

花旗2024暑期實習計畫開跑 有機會成為2025年儲備主管

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

花旗「2024暑期實習計畫」招募己經正式開跑，歡迎全台即將畢業的優秀大學生或研究所學生，提供為期10週的培訓及指導，實習生可在花旗深入了解金融產業實務運作，透過跨領域、跨部門執行專案的機會，快速、穩健累積實戰經驗，拓展自身技能，實習結束前，有機會直接轉為2025年儲備主管。

針對表現優異的暑期實習生，在實習結束後將有機會直接錄取成為隔年儲備主管，提前獲得進入全球頂尖金融機構的門票。花旗強調，暑期實習生已成為花旗儲備主管最主要的人才來源，今年的暑期實習生更已全數錄取明年儲備主管名額。

花旗向來重視人才培育，自1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷優化完善的人才培訓制度，打造孕育台灣金融領袖的搖籃。近年更積極投入資源培訓暑期實習生，為即將畢業、進入職場的大專院校學生提供學習機會，今年度的「花旗銀行暑期實習計畫」也正式於9月徵才起跑，現正積極招募中。

今年10月份花旗將舉辦二場線上說明會，讓有志進入金融業的學生能直接與多位花旗高階主管交流互動，進一步了解花旗各部門業務運作，以及領先業界的人才培訓制度。歡迎對金融業職涯發展有興趣，預計將於2024或2025年畢業的大專院校同學，申請暑期實習計畫。

實習 花旗 大專

延伸閱讀

美國Q3電動車銷售創新高 但特斯拉市占降至歷史新低

亞德客股價 花旗喊1,250元

花旗銀強攻數位跨境服務

陸房市政策有沒有用？ 花旗：成效要到11月才能反映

相關新聞

怡和國際能源18億元聯貸案 今完成簽約

興櫃公司怡和國際（7590）重要子公司怡和國際能源為充實太陽能電廠建置所需資金，委由永豐銀行、土地銀行、合作金庫及第一銀...

國泰世華科技阻詐 國泰盾2.0風險偵測平台升級

近年金融詐騙猖獗，犯罪手法推陳出新，為強化應對新型態犯罪的靈活性與效率，國泰世華銀行透過科技賦能建構安全金融防護網，掌握...

中東爆衝突 金融業對以國曝險1,787億

以色列南部遭哈瑪斯武裝份子攻擊，衝擊以色列股市，市場關注台灣金融業曝險狀況。據金管會昨（12）日截至今年8月底統計，台灣...

財訊金融獎 國泰獲8大獎肯定

「二○二三財訊金融獎」昨天舉辦頒獎典禮，國泰金控金融科技與創新成就再受肯定，與旗下子公司共奪下八項大獎。國泰金控蟬聯「金...

以色列公債債信無虞 壽險高層喊免驚

金管會昨（12）日公布今年8月底止，壽險業對以色列曝險達1,694億元，多數持有以國公債；對此，壽險業高層表示「免驚」，...

六大壽險新契約保費縮水

根據各公司公布統計顯示，六大壽險今年前三季FYP（新契約保費）合計約3,373.7億元，較去年同期衰退13.6%；推估全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。