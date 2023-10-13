花旗2024暑期實習計畫開跑 有機會成為2025年儲備主管
花旗「2024暑期實習計畫」招募己經正式開跑，歡迎全台即將畢業的優秀大學生或研究所學生，提供為期10週的培訓及指導，實習生可在花旗深入了解金融產業實務運作，透過跨領域、跨部門執行專案的機會，快速、穩健累積實戰經驗，拓展自身技能，實習結束前，有機會直接轉為2025年儲備主管。
針對表現優異的暑期實習生，在實習結束後將有機會直接錄取成為隔年儲備主管，提前獲得進入全球頂尖金融機構的門票。花旗強調，暑期實習生已成為花旗儲備主管最主要的人才來源，今年的暑期實習生更已全數錄取明年儲備主管名額。
花旗向來重視人才培育，自1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷優化完善的人才培訓制度，打造孕育台灣金融領袖的搖籃。近年更積極投入資源培訓暑期實習生，為即將畢業、進入職場的大專院校學生提供學習機會，今年度的「花旗銀行暑期實習計畫」也正式於9月徵才起跑，現正積極招募中。
今年10月份花旗將舉辦二場線上說明會，讓有志進入金融業的學生能直接與多位花旗高階主管交流互動，進一步了解花旗各部門業務運作，以及領先業界的人才培訓制度。歡迎對金融業職涯發展有興趣，預計將於2024或2025年畢業的大專院校同學，申請暑期實習計畫。
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