TCFD 發布最終報告：企業相關財務揭露仍有改善空間

金融穩定委員會（FSB）於2015年成立的氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）發布第六份且是最終版的進度報告。報告指出，企業依照TCFD建議揭露內容持續進步，但仍有改善空間。在工作小組11項建議揭露事項中，企業在2022年平均揭露5.3項，高於2020年3.2項的平均值。揭露程度雖然已提高，但並未完全做到建議揭露事項。

工作小組最終版進度報告重點包括：

1.全球前100大企業，已有97家宣布支持TCFD，其中已有依照TCFD的建議進行揭露。

2.上市公司依照TCFD建議揭露內容的比例持續增加，但仍有改善空間。2022年的財報年度，58%的企業至少揭露了11項建議揭露事項中的5項，高於2020年的18%；但只有4%的企業按照全部建議進行揭露。

3.財務報告中對於氣候相關財務訊息的揭露較為有限。平均而言，2022年永續報告書和年報中揭露的內容，符合11項建議揭露事項的訊息是財務報告的四倍。

4.大多數已經制定或提出氣候相關揭露要求的司法轄區規定，此類訊息應在財務報告或年報中揭露。

5.超過80%的大型資産管理公司和50%的大型資産所有者，在11項建議揭露事項中至少揭露1項。根據公開揭露報告的訊息，近七成的前50名的資産管理公司、36%的前50大資産所有者，至少揭露了5項建議揭露事項。

國際永續準則理事會（ISSB）於2023年6月發布永續揭露標準。FSB隨後指出，這些基於TCFD建議的準則，展現工作小組的成果，也計劃在2023年進度報告發布後解散工作小組。

隨著工作進入尾聲，工作小組稱許FSB在建立產業主導的TCFD，並支持其發揮領導作用。工作小組很高興看到，ISSB將自明年起監測企業在氣候相關財務揭露方面的進展，並支援相關準則的實施。

隨著監管機構、標準制定者和其他相關機構，持續推動更完備的氣候相關財務訊息揭露，並支持企業進行此類揭露，工作小組認為，對於氣候相關、以及更廣泛的永續性議題將持續演化，應有所體認，而隨著情勢不斷發展，有必要持續評估和調整。

工作小組還鼓勵相關機構進行以下工作：

1.強調企業應揭露其在不同氣候情境下的適應能力，包括符合最新氣候變遷相關國際協議的情境；

2.確保ISSB標準與地區和司法轄區的框架兼容，促進不同司法轄區的企業申報趨於一致，避免企業向多種監管機構重覆報告；

3.就一些議題制定實施標準，如氣候相關物理風險評估和適應規劃、部門或產業層面的氣候相關情境分析，以及範疇3溫室氣體排放測量；

4.關注其他與永續相關的、有助於決策的揭露，如生物多樣性、水質和社會問題，同時考量氣候相關問題，和其他永續議題之間的聯結；

5.制定氣候相關財務訊息揭露框架，以提供各國和其他主權實體使用，一致的主權揭露將促進企業進行全面的氣候相關財務揭露。

TCFD的建議提高了主要氣候相關揭露框架的一致性。例如，到2019年，已有幾項主要的氣候相關揭露法規，將TCFD的建議納入其要求和標準。此外，部分政府、監管機構和標準制定者，採納或借鑒了TCFD關於制定氣候相關報告要求和標準的建議，包括美國證券交易委員會、英國議會、歐盟委員會和ISSB。

TCFD主席、彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人彭博（Michael Bloomberg）表示：「這份最終報告明確指出，我們已經在爲金融市場提高氣候相關風險和機遇的透明度，取得了重大進展。雖然仍有許多工作要做，但已有效促進將氣候數據進一步納入全球經濟，促進私有資本投資清潔能源。 如果沒有金融穩定委員會，及其前任、現任主席和秘書處，這些成就都無法實現，我們對他們的合作和支持表示感謝。」

FSB主席Klaas Knot表示：「氣候相關財務揭露工作小組在推動全球一致的氣候相關財務訊息揭露方面，發揮了重要作用。其建議爲ISSB和各司法轄區制定揭露要求，提供了基礎，工作小組努力促進全球各地氣候相關財務訊息報告的清晰性和一致性，很值得讚賞。」

TCFD秘書處負責人、彭博有限合夥企業副董事長瑪麗·夏皮羅（Mary Schapiro）表示：「TCFD在推動氣候相關財務揭露方面發揮了重要作用，今年的報告展示了我們已經取得的進展。感謝合作夥伴與我們一起推動這項重要工作，包括主導建立TCFD的FSB、工作小組成員，以及主席彭博先生。我很榮幸能夠領導這項工作，有幸透過今天的報告來爲精彩的八年畫上一個圓滿的句號，並期待在提高透明度，特別是支持制定淨零轉型計劃方面繼續努力。」

TCFD副主席、DPP Intermediação de Negócios高級顧問Denise Pavarina表示：「氣候相關財務揭露是引導企業應對未知領域的指南針，TCFD是這方面的領導者。積極提高透明度和推動揭露不僅是合規問題，也是企業在不確定性下取得成功的策略需要。 我們對TCFD在這項工作上取得的進展深感驕傲。」

TCFD副主席、聯合利華首席財務官Graeme Pitkethly表示：「當今的環境面臨前所未有的挑戰，TCFD成爲一盞明燈，其重要意義不僅在於數字和報告，更是全球企業和產業釋放的變革力量。透過爲氣候風險和機遇的揭露，可提供共同的語言，TCFD幫助企業應對快速變化的複雜世界，提升韌性，推動永續成長。」

TCFD副主席、新加坡交易所多元化事務特別顧問Yeo Lian Sim表示：「這些揭露闡明氣候變遷帶來的風險和機遇，幫助企業及其利益相關方作出明智的決策，以保障其未來發展。透明度代表著信任，是對投資者、客戶和利益相關者負責任的展現。 TCFD一直推動變革行動，我們期待在ISSB指導下氣候相關財務揭露不斷進步。」

從2024年開始，ISSB將負責監測氣候相關揭露並向FSB報告。

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