證交所攜手會計師事務所 推動優質企業上市

臺灣證交易所10月12日與資誠聯合會計師事務所於台北君悅酒店共同舉辦推動優質企業上市座談會，以創新及永續為主題邀請有意申請上市的企業到場交流，獲得熱烈回響。

證交所董事長林修銘致詞表示，台灣資本市場具備國際競爭優勢，產業創新能力亦表現優越，協助產業扎根，觀察到台灣 IPO 產業的不斷變化，從傳統產業、生技醫療，到數位雲端、AI 人工智慧、綠能環保等 IPO 趨勢，而創新型、知識型產業未來更將是驅動臺灣發展的關鍵。臺灣證券交易所將結合主板與創新板力量，透過重塑產業類別，以創新驅動、政策驅動及資本市場驅動三個構面共同孕育新經濟產業建立，引領產業多元化方向。

資誠營運長徐聖忠致詞表示，為積極扮演推動產業發展的領航角色，資誠多年來協助多家企業進入資本市場，期許與交易所及企業建立夥伴關係，提供企業給予適當建議，未來亦將持續致力於推動創新產業進入資本市場，與企業共同創新，以創新科技接軌國際，厚植台灣經濟成長動能。

該場次邀請 Gogoloo k走著瞧公司董事長鄭勝丰向與會者分享其創新板上市經驗，期待帶動更多台灣新創軟體公司，在資本市場生態系支持下加速進入台灣資本市場。會中並由資誠會計師趙永潔以從資本市場看企業永續轉型專題，以投資人對永續資訊的期待、資本市場驅動永續發展，迎向永續轉型新未來為主軸，分享企業如何於全球之趨勢浪潮下，了解資本市場對於永續發展的趨勢，剖析企業永續經營所面臨之挑戰與因應策略。

證交所透過與企業的面對面溝通管道，介紹台灣資本市場現況及 IPO 流程，期盼透過經驗分享及流程介紹，為具上市意願的優質企業於上市過程中提供助益，推動更多潛在優質企業加入資本市場。 臺灣證券交易所攜手會計師事務所推動優質企業上市（左起）資誠聯合會計師事務所會計師趙永潔、營運長徐聖忠、臺灣證券交易所董事長林修銘、Gogolook走著瞧股份有限公司董事長鄭勝丰、臺灣證券交易所副總陳麗卿(臺灣證券交易所/提供)

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