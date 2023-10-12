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刷出史上第四高！受惠中元節、旅遊旺季 8月簽帳金額衝3537億元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
疫後旅遊市場復甦，國人偏好出國旅遊，今年以來各連假桃園機場出境旅運量不斷創新高，中秋連假單日最高旅運量已近12萬人次。記者黃仲明／攝影
疫後旅遊市場復甦，國人偏好出國旅遊，今年以來各連假桃園機場出境旅運量不斷創新高，中秋連假單日最高旅運量已近12萬人次。記者黃仲明／攝影

受到中元節季節性因素，以及百貨餐飲、量販超市、旅遊交通、學費四大類簽帳金額飆升，挹注今年8月簽帳金額刷出史上第四高紀錄。金管會今（12）日公布8月信用卡簽帳金額，上衝3,537億元、月增261億元，創同年期歷史最高與史上第四高兩大紀錄。

總計今年前八月，僅有兩個月簽帳金額未達3,000億元，全年簽帳金額將往去年全年3.4兆元紀錄邁進努力。統計今年前八月簽帳金額刷破2兆7,818億元，創同期累計新高紀錄，較去年同期2兆2,559億元成長。

金管會銀行局副局長童政彰今日指出，台灣民眾越來越習慣無現金交易經濟行為，銀行收單行、刷卡行持續營造便利刷卡場域場景，例如過去習慣臨櫃繳交學費，如今父母習慣使用刷卡方式繳交，因此今年8月在暑假開學之際，衝高相關刷卡金額。

另外，8月還有中元節等季節性因素，推高當月量販超市簽帳金額，以及相關旅遊交通與百貨餐飲刷卡金額增加，四大類簽帳金額增加，推升8月簽帳金額上衝至3537億元。

前五大流通卡行中，第一大中信銀8月簽帳金額月增44.9億元，第二大北富銀增加115.1億元，第三大玉山銀增加10.8億元，第四大台新銀增加31.7億元，第五大國泰世華銀增加8.4億元。另外，第七大聯邦銀（2838）月增15.4億元，第八大永豐銀月增12.8億元。

童政彰指出，其中玉山銀刷卡月增10.8億元，主要貢獻來自海外旅遊增加。

而8月流通卡數則罕見出現月減近280萬張，童政彰指出，主因來自國泰世華銀一口氣8月少了Costco聯名卡與SOGO聯名卡，8月停卡334萬張造成。

刷卡 金管會 中元節 信用卡

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