吳欣盈親自潛水淨海 新光人壽慈善基金會撈2.5噸海廢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈(左2)感謝教練們的付出。新光人壽慈善基金會／提供
新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈(左2)感謝教練們的付出。新光人壽慈善基金會／提供

新光人壽慈善基金會偕同新光人壽與愛海、護海的「軟絲爺爺」－王銘祥共同舉辦「守護生態、永續海洋」方案，共五場次的「百人淨海」活動趁著北海岸潛季結束前，於基隆瑞濱辦理，此次新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈亦換上專業裝備、背上潛水氣瓶親自加入淨海志工的行列，總計288人次的潛水志工參與五場次的淨海行動，共打撈起2.5噸的海廢，其中多數為寶特瓶，甚至更有廁所門、椅子和安全帽，顯見守護海洋生態工作著實刻不容緩。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈表示，40年前開始投入瀕臨絕種的金剛猩猩保育工作，關注「生物多樣性」對環境平衡的重要。如今全球極端氣候帶來的災變、危害越來越頻繁，人類已無法忽視環境的影響力；生態系是環環相扣的，關心環境保育是每一位地球公民的責任，基金會更期許結合默默耕耘的在地力量，例如熱愛海洋的王銘祥、張喻茜與林龍杰等專業教練，帶領更多有志之士潛下海底，一窺真實的海洋世界，守護我們的地球並還給魚兒一個乾淨的家。

此次共計288人次的潛水志工接力完成「淨海」任務，大家揹著氣瓶，用五顏六色的洋蔥袋，徒手撿起的海洋垃圾種類眾多，除了已知、常見的寶特瓶、漁網浮球，甚至有安全帽、座椅、電風扇。今年已是第二次參與的林龍杰教練也說，上次還撿到流動廁所的門！除了體積大、重量重之外，更需要多人通力合作才能拉得上岸，真的是無期不有、大開眼界。

執行長吳欣盈也特地抽空，換上潛水裝備，親力親為加入「淨海」清海廢，同時很感謝付出時間與體力的潛水志工們，接力清除海廢高達2,510公斤，堆積在岸上的垃圾山非常壯觀。當每一個人都不再置身事外，願意從日常生活減塑、重複使用資源，永續ESG議題便不再是口號，而是落實，並能進一步達成聯合國永續發展SDGs14－保育海洋生態的目標。

生態 新光人壽 志工

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