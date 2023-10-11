罹癌病史仍可投保、門診理賠有共識？金管會說要再研議

商保補健保露曙光了？金管會官員說，將會把健保署的兩大期待和訴求，一、是否可開發已有罹癌病史者的「弱體保單」，讓曾罹癌者、仍可買壽險保單，二、壽險業是否可以透過商品轉換或修改批註，讓癌友可將門診治療納入理賠，交給壽險公會研議可行性。

官員說，目前業界有開賣的「弱體保單」，多是糖尿病（僅承保到第二型糖尿病），主因是有過去的發生率，業者可以依此計算保費和做商品設計，甚至若病人控制血糖得宜，還可以減免保費的外溢保單。

當時與健保署討論時，健保署提出針對初期罹癌者，之後康復情況良好，但想買壽險卻因罹癌病史而多遭拒，因此希望這部分可請金管會，轉請業者研究開發。

官員說，曾有罹癌病史，早期發現又癒後良好，但之後存活率為何？又或是否會再復發等，這部分目前沒有資料數據可以研究，能否由健保署提供資料？又或者需要甚麼數據與發生率，需要請壽險公會再做討論和評估。

其次，針對門診治療理賠一案，健保署當時是在會中提出，因應醫療科技進步，過去醫療險保單是以住院為理賠要件，但現在醫療不需要住院了，門診就可以治療，導致病友無法獲得理賠，甚至要求要住院。

金管會官員說，業者是否可以透過商品轉換，例如推一張新保單，讓舊保單轉換，或是舊保單去修改批註，讓病友可做門診理賠，這部分主要涉及費率，也是得請業者做討論，研議可行性。

官員強調，那天與健保署溝通，主要傾聽、了解健保署的期待，並不是達成兩點共識，若要說「共識」，只是金管會將健保署期待轉給業者，因涉及商品設計，需等業者研議可行性後，才能知道未來要往哪個方向走。

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