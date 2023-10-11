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集保結算所獵才 共創數位金融生態圈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
集保結算所獵才 共創數位金融生態圈。集保/提供。
集保結算所獵才 共創數位金融生態圈。集保/提供。

臺灣集中保管結算所為推升資本市場永續發展，近期對外招募業務規劃、業務、法務、財會、系統開發、資訊安全及網路管理等七個職類人員共29~31名，邀請具備數位力、創新力與數據分析能力的優秀人才，共同打造全新的數位金融生態圈。

集保結算所成立逾30年，主要任務為配合國家政策、推動普惠金融與永續經營，扮演金融市場的大後台。集保結算所在金管會與金融業者的支持下，與時俱進進行業務轉型與創新，服務範疇與對象不斷拓展，已成為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務，並透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，提供全市場與政府機關各項整合服務。

集保結算所今年3月正式成立「數位暨資安部」，以數位與資安為主軸，透過專責部門整合多元數據資料發展創新應用，建構安全、便利、穩定的數位金融基礎設施，深化創新、韌性、永續及普惠金融的發展願景。此外，集保結算所將全力配合主管機關政策，辦理基金募集審查作業，協助推動基金產業發展，提供資本市場更全面與完善的服務。

集保結算所將持續推出多元創新數位服務，並培養更多數位人才，打造智慧新集保，歡迎有志為台灣資本市場貢獻的優秀人才一起加入集保結算所，共同推動整體市場生態圈的共生共榮。

集保結算所年度人才招募，自明（11）日起至31日止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20231118

集保結算所 資本市場 數位金融

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