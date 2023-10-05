年大減逾2400億元！ 金融三業7月對陸曝險近1.14兆元
據金管會截至7月底統計，金融三業對陸曝險共1兆1,395億元、年減2,431億元或17.6%，又以銀行業年減14.7%最多，券商卻逆勢年增46%，顯示銀行業對大陸市場最保守，券商反趁陸股低點、逆風進場撿便宜。
據統計，7月底銀行業對陸曝險1兆276億元，年減1,781億元，其中以授信年減1,111億元最多，投資也減少668億元，對陸曝險占淨值比也降到24.2%，年減5.1個百分點，顯示大陸經濟風險升溫時，銀行業對陸市場全面縮手。
7月底保險業對陸曝險也降到958億元、年減710億元，其中產險業對陸曝險已「掛蛋」，僅剩壽險業。
保險局副局長林志憲說，7月底壽險業對陸曝險年減42%，有兩大主因，一、新光金（2888）減持新壽海航持股，持股降低，二、壽險業投資股債有跌價減損，另產險業從去年同期還有17億元曝險，今年7月底直接掛蛋，則是因防疫險資金需求、將資金撤回。
金融三業中，近一年唯一對陸曝險，逆勢增加的是證券業。據統計，7月底證券期貨投信業對陸曝險160.63億元、年增6成，全都是券商所貢獻。
證期局副局長黃厚銘說，主因是券商判斷大陸市場有資本利得機會，因此增加對陸的自營部位。
券商主管也說，大陸政策在貨幣端、財政端對經濟的托底態度未變，房市再度爆雷後經濟數據也未有急速惡化的狀況，陸股下跌也許是逢低進場的時機，因此反增加對陸投資。券商7月底對陸曝險是131.23億元、年增60.32億元或46%。
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