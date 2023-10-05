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備妥「防護罩」！國慶連假瘋出遊 三大險種不可少

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國慶連假國人瘋出遊，產險業者提醒民眾記得備妥「三大防護罩」，分別是旅綜險、住宅火災延燒險及交通工具所需的車險，轉嫁疾病、意外的人身財損風險，假期安心出遊。此為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片
國慶連假國人瘋出遊，產險業者提醒民眾記得備妥「三大防護罩」，分別是旅綜險、住宅火災延燒險及交通工具所需的車險，轉嫁疾病、意外的人身財損風險，假期安心出遊。此為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片

國慶連假國人瘋出遊，產險業者提醒民眾記得備妥「三大防護罩」，分別是旅綜險、住宅火災延燒險及交通工具所需的車險，轉嫁疾病、意外的人身財損風險，假期安心出遊。

泰安產險表示，連假安排國內或國外旅遊時，可透過旅行綜合保險來保障自己，旅平險可提供國外旅遊期間因突發疾病需當地就醫，無論是門診、住院或是急診醫療，皆在承保範圍內，旅遊不便險則涵蓋旅行責任險、班機延誤等風險，同時，租車自駕發生交通事故的賠償責任、旅途中個人錢包、行動電話等物品遭竊、重要證件重置或掛失等費用也可進行理賠。但也提醒，最晚要在出發前1個小時完成線上投保，保障期間最好到抵達住家才結束。

中信產險指出，居家安全也要超前部署，火災發生時，若不慎殃及周邊，造成第三人傷亡或財損，屋主恐面臨巨額賠償金，中國信託產險網投限定版「住宅火災延燒險」，不僅分散延燒第三方的責任風險，連屋內動產亦納入保障範圍，每年保費不到500元，即有「2,400萬住宅火災延燒」、「100萬家庭動產」、「50萬財物竊盜」以及「鑰匙門鎖損壞更新費用」等多項保障。

若是國內旅遊，不少民眾會選擇自駕，除了法令規定的強制險外，兆豐保險建議，可以額外投保第三人責任險跟熱門的超額責任保險；如果想保護自己的愛車，就要投保車體損失險；若還有多餘的預算，可優先加保刑事辯護律師費用險，讓愛車保障更全面，出門在外都不怕。

另外，若民眾為租車，務必檢視是否有投保租車駕照保險，其可約定出遊期間為保險期間，以投保的天數來換算保費，利用數百元來提高自身保障。

保險 產險 火災 旅遊不便險 旅平險

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