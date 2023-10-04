被排擠？金管會召P2P業者開會 業者炸鍋：指導原則未上路銀行就翻臉

金管會今日召P2P業者開會，據與會人士透露，除了會中高度聚焦五大重點之外，會中最大的焦點，就是數家P2P業者都抱怨指導原則還未正式上路，銀行就已「翻臉」，遭銀行基於「完全去風險化」動機而排擠，甚至連P2P之外的其他本業都已受到牽連影響。金管會表態不樂見銀行這種作法，此外，也希望P2P能整合在同一個公會之下，不要互相排斥。

金管會官員表示，今日是針對日前出爐的指導原則草案，聽取銀行和P2P業者的意見，會儘快完成整合，讓指導原則正式出爐。

在各界督促之下，金管會對於P2P的管理明顯轉強和積極，但事情並未如想像中簡單，一來是有些銀行為了避免因為P2P業務往來而被主管機關「關心」往來情況，加上未來指導原則正式出爐之後，銀行和P2P都要面臨更嚴格的監督管理，因此P2P業者已感到銀行態度「愈來愈不友善」，甚至認為P2P只是其事業一小部分。對於連其他本業和銀行的往來都受到影響，有業者揚言乾脆把P2P平台收掉，或是不再對大多數人開放，而僅對特定人、少數人開放平台。

另一方面，連P2P業者自己都互相排擠。金管會希望十多家P2P業者，可以整合在同一個公會之下；據了解，目前已向經濟部申請公司登記的5家P2P平台業者，希望能另外自組公會。也有業界人士指出，主要這5家平台業者，對於「債權轉讓」業務的P2P業者有所質疑，不希望在同一家公會。對此金管會並不同意，希望業者能排除己見，組合在同一家公會。

此外，另外的四大重點，在於金管會所訂定P2P指導原則的規範對象、實名制執行的範圍，要求業者平台的借方和貸方得在同一家銀行開戶、以及要求P2P業者交付履保及信託，這些重點被高度聚焦，使全場指導原則的會議，歷時三個多小時結束。

據悉，要求業者平台的借方和貸方得在同一家銀行開戶，是目前遠東銀行的作法，但業者認為，若強制要求同一家銀行開戶，將對業者大受衝擊，站在用戶立場：「沒借多少錢，卻要先開戶，更麻煩。」

另外，在履保及交付信託上，由於銀行也有信託業務規模太小，不符成本考量的顧慮，因此，也有與會P2P業者建議把指導原則的條文，改成由銀行來主導決定是否同意：「若往來銀行可提供履約保證或信託業務，P2P業者於自行代理收付借貸款項移轉時，應採十足履約保證或交付信託。」

而由於多家P2P業者在指導原則尚未上路之前，就已提前被銀行「找麻煩」，也有業者當場主張，把官版的指導原則條文對於受該指導原則規範的P2P業者的定義，改成：「以網路平台為管道，為借款人及『不特定或多數』之出借人提供借貸媒合或債權轉讓媒合的中介機構。」條文中特別強調「不特定或多數」，就是希望比照銀行法的方式，如果是對少數或特定人，就不用受到P2P指導原則的管理。

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