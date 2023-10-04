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中信銀票券收付整合上線 導入Apple錢包NFC票券技術

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中國信託商業銀行（5841）持續優化支付模式體驗，今（4）日宣布，率先導入Apple錢包NFC（Near-field Communication）票券技術，與新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司（簡稱「宜睿智慧」）合作，推出「中信票券收付整合服務」，即日起消費者可將宜睿智慧推出的電子票券存入Apple錢包，結帳時透過中國信託銀行刷卡機NFC功能自動感應優惠券折抵，操作簡單快速、安全，提升電子票券使用普及率。

環保意識以及後疫情時代消費習慣改變，消費者對於電子票券的接受度提升，根據宜睿智慧調查顯示，臺灣有超過六成使用者近一年常用票券類型為電子票券，另一方面，中信銀行觀察到商戶因實體票券使用率低、種類繁多且核銷繁瑣，運用優惠券推廣業務成為痛點，特別攜手發行超過1.65億張電子票券的數位服務解決方案業者宜睿智慧，推出中信票券收付整合服務，消費者於結帳時僅需將iPhone或Apple Watch感應刷卡機，即可使用優惠券，不用再查找手機簡訊或電子郵件，免去出示票券而被冒用的風險。消費者若位於優惠商家周邊，則可收到優惠券推播通知，增加無紙化應用場域。

此外，此服務對於使用商戶而言，票券折抵無須再掃描QR code，簡化繁瑣的核銷流程；且藉由適地性服務（Location-Based Service）技術，精準掌握票券數量，增加行銷活動的曝光機會，帶來更多商機；商戶只要向中信銀行提出收單需求，即可支援中信票券收付整合服務，省下開發成本。中信銀行票券收付整合服務已於全臺Global Mall環球購物中心正式啟用，今年10月5日起至10月10日止，Global Mall會員使用iPhone或Apple Watch於購物中心消費滿新臺幣500元，可限量兌換等值新臺幣50元Global Mall環球購物中心感應式即享券。

中信銀行為Apple長期合作夥伴，Apple Business Chat於中信銀行各分行領取號碼牌、叫號提醒、表單填寫及相關金融問答即時互動的金融服務體驗深受消費者喜愛，提供中小型及個人商家使用、接受包括Apple Pay、感應式信用卡、簽帳金融卡及其他感應式電子錢包的「iPhone卡緊收」服務則廣獲好評，未來將持續深化合作，共同打造無所不在、無時不在的金融服務體驗。

中信銀行 消費 Apple NFC

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