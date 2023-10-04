房市利空出盡？顏炳立：打房藥效發酵中、房價正要跌
近來房市交易回溫，不少業者喊出利空出盡，不過戴德梁行總經理顏炳立今(4)日表示，利率調升資金緊，房價下跌趨勢不變，實際上現在房價也在緩跌中，只是跌勢輕微感覺不出來，今年大勢已去，第四季要有交易量，就需要價格鬆動。
顏炳立表示，今年房市一如他在第一季預測的是「暗淡的月」。
會說暗淡的月，是因為這首歌有一句「無論你怎樣妖嬌美麗，我已經不再對你癡迷」，今年的市場就是不管業者講得有多好，在資金緊縮下，投資客就是退場，買家不再受到誘惑。
他表示，在政策壓抑下，今年房市買氣明顯收斂，第一季買賣雙方拔河，買方賣不掉， 但殺價買不到，第二季賣方繼續緊持，買方等價，第三季賣方鬆動，房價呈現緩跌。
他說，以蛋黃區來說，最明顯的就是去年買的價格現在賣不掉，賣方想成交，就要降價，他先前預估蛋黃區一年跌5%，但實際上大約一年跌2.5%，由於跌勢輕微，因此一般人感覺不出來。
顏炳立表示，跌勢輕微是因為政府政策，政府對房市一向是「放怕飛，捏怕死」，由於擔心房價重跌引發危機，因此在政策上相當小心，在緊縮之際也有一些寬鬆，尤其是央行總裁，在緊鬆之間拿捏相當厲害，房價因此呈現緩跌。
顏炳立表示，政府最新推出的是囤房稅，但他來看，要逼出量來也不容易，但政府還有利器還沒有用出來，比如利率
如果拉到五趴，房市就死懨懨了。
他表示，不少人說打房無效，但其實有些政策是慢性毒藥，藥效正在慢慢發酵，他對明年房市仍不樂觀。
▪ 外縣市預售房價驚人飆升 苗栗超車高雄、台東破千萬
▪ 減輕購屋負擔 全國農業金庫開辦農安貸款
▪ 虛坪改革…公設比擬降至25% 內政部長林右昌：兩大面向進行
▪ 一坪差13萬！一表看桃園各區該買新屋或中古屋
▪ 愈打愈熱房市區出列 台南3區入榜、梧棲量增1倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言