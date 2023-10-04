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房市利空出盡？顏炳立：打房藥效發酵中、房價正要跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立／記者游智文攝影
戴德梁行總經理顏炳立／記者游智文攝影

近來房市交易回溫，不少業者喊出利空出盡，不過戴德梁行總經理顏炳立今(4)日表示，利率調升資金緊，房價下跌趨勢不變，實際上現在房價也在緩跌中，只是跌勢輕微感覺不出來，今年大勢已去，第四季要有交易量，就需要價格鬆動。

顏炳立表示，今年房市一如他在第一季預測的是「暗淡的月」。

會說暗淡的月，是因為這首歌有一句「無論你怎樣妖嬌美麗，我已經不再對你癡迷」，今年的市場就是不管業者講得有多好，在資金緊縮下，投資客就是退場，買家不再受到誘惑。

他表示，在政策壓抑下，今年房市買氣明顯收斂，第一季買賣雙方拔河，買方賣不掉， 但殺價買不到，第二季賣方繼續緊持，買方等價，第三季賣方鬆動，房價呈現緩跌。

他說，以蛋黃區來說，最明顯的就是去年買的價格現在賣不掉，賣方想成交，就要降價，他先前預估蛋黃區一年跌5%，但實際上大約一年跌2.5%，由於跌勢輕微，因此一般人感覺不出來。

顏炳立表示，跌勢輕微是因為政府政策，政府對房市一向是「放怕飛，捏怕死」，由於擔心房價重跌引發危機，因此在政策上相當小心，在緊縮之際也有一些寬鬆，尤其是央行總裁，在緊鬆之間拿捏相當厲害，房價因此呈現緩跌。

顏炳立表示，政府最新推出的是囤房稅，但他來看，要逼出量來也不容易，但政府還有利器還沒有用出來，比如利率

如果拉到五趴，房市就死懨懨了。

他表示，不少人說打房無效，但其實有些政策是慢性毒藥，藥效正在慢慢發酵，他對明年房市仍不樂觀。

房市 房價 顏炳立 戴德梁行

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