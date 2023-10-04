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新台幣匯率貶破32.4、逾七年新低 楊金龍：新台幣沒有貶值底線

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍上午率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長赴立法院財政委員會列席業務報告並備質詢，針對新台幣匯率等相關問題回應質詢，楊金龍表示長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓和韓元等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定和經濟成長。記者蘇健忠／攝影
中央銀行總裁楊金龍上午率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長赴立法院財政委員會列席業務報告並備質詢，針對新台幣匯率等相關問題回應質詢，楊金龍表示長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓和韓元等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定和經濟成長。記者蘇健忠／攝影

中央銀行總裁楊金龍今（4）日赴立法院財委會報告，多名立委關注近期新台幣匯率每況愈下，今天一早貶破32.4字頭、為逾七年的新低水準，新台幣匯率是否有所謂的「楊金龍防線」？楊金龍回應，央行關注的是新台幣匯率的相對穩定，沒有所謂的「貶值底線」。

立委追問，新台幣匯率是否會維持在一定的區間波動整理？楊金龍回應，央行關注的是新台幣匯率的穩定，意思是「雖然我們（新台幣匯率）貶值，但其他幣別也在貶值，若是綜合考量，以一籃子貨幣來比較，新台幣匯率還升值一點點。」

美股四大指數昨天重挫，國內股匯今天上演雙殺行情；台股今天早盤大跌逾200點，最低來到16,203點，截至今天上午9時54分，新台幣匯率貶值8.7分，約在32.415元，為2016年6月底以來的逾七年新低。

楊金龍表示，近年國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導，今年第3季以來，美國經濟表現多優於市場預期且具有韌性，市場預期美國經濟可望軟著陸，截至9月28日，美國2年期及10年期公債殖利率分別上揚至5.06%及4.57%，帶動美元指數上升3.22%。此期間外資利用AI熱潮帶動國內電子股上揚而趁機獲利了結，賣超台股3,997億新台幣（折約125.68億美元），併同所獲配的多數股利匯出，致國內匯市出現美元超額需求，

新台幣 台幣匯率 楊金龍

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