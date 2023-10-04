新台幣匯率貶破32.4、逾七年新低 楊金龍：新台幣沒有貶值底線

中央銀行總裁楊金龍今（4）日赴立法院財委會報告，多名立委關注近期新台幣匯率每況愈下，今天一早貶破32.4字頭、為逾七年的新低水準，新台幣匯率是否有所謂的「楊金龍防線」？楊金龍回應，央行關注的是新台幣匯率的相對穩定，沒有所謂的「貶值底線」。

立委追問，新台幣匯率是否會維持在一定的區間波動整理？楊金龍回應，央行關注的是新台幣匯率的穩定，意思是「雖然我們（新台幣匯率）貶值，但其他幣別也在貶值，若是綜合考量，以一籃子貨幣來比較，新台幣匯率還升值一點點。」

美股四大指數昨天重挫，國內股匯今天上演雙殺行情；台股今天早盤大跌逾200點，最低來到16,203點，截至今天上午9時54分，新台幣匯率貶值8.7分，約在32.415元，為2016年6月底以來的逾七年新低。

楊金龍表示，近年國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導，今年第3季以來，美國經濟表現多優於市場預期且具有韌性，市場預期美國經濟可望軟著陸，截至9月28日，美國2年期及10年期公債殖利率分別上揚至5.06%及4.57%，帶動美元指數上升3.22%。此期間外資利用AI熱潮帶動國內電子股上揚而趁機獲利了結，賣超台股3,997億新台幣（折約125.68億美元），併同所獲配的多數股利匯出，致國內匯市出現美元超額需求，

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