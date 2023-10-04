熱錢出走 台幣盤中重貶逾1角

美元指數昨（3）日一舉升破107關卡，強勢無法擋，主要非美貨幣全數應聲倒地。匯銀主管透露，熱錢昨天大舉撤出逾7億美元，國內上演股匯雙殺戲碼，不僅台股重挫逾百點，新台幣匯率收盤也貶值9.1分，收在32.328元，貶破32.3元，為逾七年的新低，總成交量為14.69億美元。

展望後市，匯銀主管分析，若國際匯市風向不變，不排除新台幣匯率接下來將進一步挑戰32.5元關卡。

匯銀主管指出，美元指數表現超強勢，熱錢持續匯出，拖累國內股匯雙雙重挫。受到熱錢落跑影響，新台幣匯率昨天盤中最低貶至32.368元、最多貶值1.31角，後在出口商與中央銀行聯手拋匯下，貶值金額縮至9.1分後，收在32.328元，為2016年7月以來的近七年三個月新低。

證交所統計顯示，外資昨天賣超台股158億元，熱錢賣股後匯出，估計昨日一天就匯出超過7億美元。

央行業務報告指出，今年5月中旬至6月中旬，外資買超台股，不過部分資金是以換匯交易匯入交割股款。6月下旬至7月底，外資轉向並獲利了結部分持股、匯出部分股利，新台幣匯率走貶，不過國人資金支撐大盤指數，導致股匯不同調；今年8月初至9月28日，外資賣超同時匯出多數獲配的股利，加上內資買盤力道趨緩，導致國內股匯齊跌。

央行統計顯示，美元指數昨天強漲0.75%，歐元匯率貶值0.84%，星元匯率貶值0.34%，新台幣匯率貶0.28%。另外，日圓一度貶破150大關，日圓匯率走勢疲軟，也拖累新台幣匯率。

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