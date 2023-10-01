Q3聯貸案 更集中高科技業

國際調研機構路孚特（Refinitiv）昨公布今年前三季聯貸統計排行榜，最受矚目的前十大排名結果再度洗牌，其中兆豐銀躍為管理銀行第一名，第二至第五名分別為台銀、合庫、一銀、華銀。

此外，從第六至十名競爭激烈，依序由中信銀、北富銀、彰銀、土銀、永豐銀拿下，其中，中信銀與北富銀相較第二季，排名均再向前晉級。

所謂的管理銀行統計，是指由銀行出任管理銀行的聯貸案統計件數，是聯貸圈最有代表性的統計方式；但若要檢視銀行所參與的聯貸案總量，Refinitiv則以銀行擔任一般主辦行進行聯貸統計，今年前三季的前五大分別為華銀、一銀、兆豐、台銀、合庫，而六至十名分別為中信銀、彰銀、北富銀、土銀、台企銀，同樣可見兆豐、台銀、中信銀、北富銀等銀行參與同業聯貸動作積極。

管理銀行前三大的兆豐、台銀、合庫等三家行庫，在第三季聯貸市場各有代表作，因此穩住前三大地位。

兆豐銀的代表作，包括出任群創四百億聯貸、台塑勝高一百八十億聯貸的管理銀行；台銀則分別出任江陵建設八十五億、離岸風電沃旭二百五十億、佳世達一百廿億聯貸案的管理銀行；合庫則出任廣達十五億美元（等值超過四百五十億台幣）、金寶一百廿億聯貸的管理銀行，是三大行庫穩坐前三大的關鍵聯貸案。

從上述結果可知，相較第二季，第三季的大型聯貸案更集中於高科技產業，包括半導體、面板、電腦組裝、電子製造業，均有具代表性的大型聯貸案登場，也決定了各大銀行競逐聯貸排名的最後結果。

據業界人士指出，許多新的大型聯貸已在九月洽談，預計可望今年底前完成簽約，屆時也將牽動聯貸市場再度洗牌。

大型行庫主管指出，目前各大銀行的資金水位不像去年一度吃緊，風險性資產的水位也下降，使今年聯貸市場競爭更激烈，儘管央行五度升息，多家大型企業集團的聯貸案仍以百分之一點七的「地板價」定案，估計第四季價格熱戰仍持續。

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