國銀對日曝險首次滑落第六名 央行官員說是這原因
中央銀行今（28）日公布今(2023)年第2季國家風險統計，美國蟬聯32季國銀最大曝險國，國銀對美曝險金額1,574.79億美元，連六季增加並續創歷史新高，季增133.39億美元，同步創下歷年單季最大；反之，對中國大陸的曝險持續縮減，並滑落至逾三年的新低水準。
央行每季公布國銀國家風險統計，截至今年第2季底，國銀海外債權餘額合計為5,499.29億美元，創歷史新高，較前一季增加101億美元。
央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀對美曝險規模連六季上升，曝險金額也突破1,500億美元大關、升抵1,574.79億美元，締造新猷，單季增加133.39億元，為歷年單季最大，主要原因為美國持續升息，高利率環境吸引資金流入投資美國公債等債券，資金拆存也增加；不只債券，國人加碼美國股票型基金，也是關鍵主因。
央行資料顯示，國銀對陸曝險降至464.83億美元，季減2.48億美元，主要是信託資產減少。國銀對陸曝險連兩季下滑，並為2020年6月以來、逾三年的新低。
央行統計指出，國銀曝險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、澳大利亞、日本、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計4,058億美元，季增90.51億美元。
與前一季相較，第2季國銀對日本的曝險金額309.95億美元，為三季低點，單季減少17.16億美元；長期以來，日本均維持國銀曝險第五大國家，第2季首次滑落至第六名，為歷年來的最低水準。
潘雅慧表示，日本利率水準低，加上日圓兌美元匯率第2季貶值8.08%，折合美元後金額減少，銀行資金拆存也同步縮減，導致日本排名被澳大利亞「超車」、滑落至第六大。
另外，今年第2季，盧森堡也超越香港、成為國銀曝險第三大國，香港則由第三掉至第四名。潘雅慧表示，國銀對盧森堡的曝險是以信託資產為主，香港則是資金拆存減少。
▪ 老公蹲廁所都「1小時以上」想裝冷氣 網看1點全點頭：必須裝
▪ 新竹供給來了！今年都更、危老案創歷史最大量
▪ 未蓋好先轟動！台南新豪宅王出爐 每坪54.1萬創新高
▪ 竹科獎金減！竹北房市近2年交易量腰斬 價格反漲3成原因曝光
▪ 最夯機捷宅在這站 兩年成交逾1,500戶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言