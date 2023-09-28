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國銀對日曝險首次滑落第六名 央行官員說是這原因

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（28）日公布今(2023)年第2季國家風險統計，美國蟬聯32季國銀最大曝險國，國銀對美曝險金額1,574.79億美元，連六季增加並續創歷史新高，季增133.39億美元，同步創下歷年單季最大。路透
中央銀行今（28）日公布今(2023)年第2季國家風險統計，美國蟬聯32季國銀最大曝險國，國銀對美曝險金額1,574.79億美元，連六季增加並續創歷史新高，季增133.39億美元，同步創下歷年單季最大。路透

中央銀行今（28）日公布今(2023)年第2季國家風險統計，美國蟬聯32季國銀最大曝險國，國銀對美曝險金額1,574.79億美元，連六季增加並續創歷史新高，季增133.39億美元，同步創下歷年單季最大；反之，對中國大陸的曝險持續縮減，並滑落至逾三年的新低水準。

央行每季公布國銀國家風險統計，截至今年第2季底，國銀海外債權餘額合計為5,499.29億美元，創歷史新高，較前一季增加101億美元。

央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀對美曝險規模連六季上升，曝險金額也突破1,500億美元大關、升抵1,574.79億美元，締造新猷，單季增加133.39億元，為歷年單季最大，主要原因為美國持續升息，高利率環境吸引資金流入投資美國公債等債券，資金拆存也增加；不只債券，國人加碼美國股票型基金，也是關鍵主因。

央行資料顯示，國銀對陸曝險降至464.83億美元，季減2.48億美元，主要是信託資產減少。國銀對陸曝險連兩季下滑，並為2020年6月以來、逾三年的新低。

央行統計指出，國銀曝險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、澳大利亞、日本、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計4,058億美元，季增90.51億美元。

與前一季相較，第2季國銀對日本的曝險金額309.95億美元，為三季低點，單季減少17.16億美元；長期以來，日本均維持國銀曝險第五大國家，第2季首次滑落至第六名，為歷年來的最低水準。

潘雅慧表示，日本利率水準低，加上日圓兌美元匯率第2季貶值8.08%，折合美元後金額減少，銀行資金拆存也同步縮減，導致日本排名被澳大利亞「超車」、滑落至第六大。

另外，今年第2季，盧森堡也超越香港、成為國銀曝險第三大國，香港則由第三掉至第四名。潘雅慧表示，國銀對盧森堡的曝險是以信託資產為主，香港則是資金拆存減少。

美國公債 日本

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