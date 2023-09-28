快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

兩大因素夾殺 中小企業放款前八月來到近五年新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新中小企業放款統計 兩大因素夾殺使放款量增量為近五年來最低。本報系資料照片
金管會公布最新中小企業放款統計 兩大因素夾殺使放款量增量為近五年來最低。本報系資料照片

金管會今日公布國銀中小企業放款最新統計指出，截至八月底止，全體國銀對中小企業放款餘額為9兆5325億元，較7月增加476億元，今年前八月增加2492億元，目標達成率為65.58%。據業界人士指出，政策性及紓困貸款陸續進入「還本期」，加上房市景氣低迷使中小型建商縮手土建融，使今年前八月中小企放款雖仍有增加2492億元，但增量來到近五年新低。

相較於今年前八月增加2492億元，去年前8月增加4011億元、110年同期增加5807億元、109年增加5625億元，今年前八月的增幅相較於去年前八月可說大減約4成，而若和110年的增量相較，已形同「腰斬」。

公股金融圈人士透露，最主要有兩大因素：1. 很多政策貸款，不只紓困貸款，連同數年前推出的「台商鮭魚返鄉」專案，正好都在同一時間進入「還本期」，尤其是前幾年都在「寬限期」，不用還款，新放款速度追不上還款速度；2. 很多中小型建商縮手土建融，這些中小型建商先前都算「中小企業」，這兩大因素，不僅使今年的中小企業放款增量才大不如前，公股銀行受到的影響尤其大。

銀行局副局長林志吉表示，中小企業放款增減，也和季節性因素有關，部分銀行的放款減少，也和先前承作多筆紓困貸款，如今開始還款因而抵銷新放款增量有關。

若以金管會所出示的最新統計，前8月的國銀中小企放款前三大，依序為北富銀670億、華銀315億、玉山銀270億，其中，華銀8月增量來勢洶洶，不僅躍為放款增量第二大銀行，也使其總放款量穩坐第四大，另，北富銀670億增量，有314億來自日盛銀。

儘管民營銀行增量較大，但其中總放款量最大的前五大銀行，仍全由公股銀行囊括，分別為一銀9301億、合庫8282億、台企7371億、華銀7247億、兆豐6299億元。

另據金管會統計，前八月放款量減少的前三家國銀，分別為台銀146億、星展銀行減43億、京城減少18億元；其中，台銀近幾個月來都持續減少，也和政策、紓困貸款陸續到期有關，尤其是台商鮭魚返鄉政策貸款，台銀先前也是承作大戶，如今多筆政策貸款全部集中同一時間還本，因此中小企放款持續減少，但目前8月底總量仍有4429億元。

建商

延伸閱讀

堵im.B漏洞！金管會對P2P擬3大原則 透過銀行做監督

金融股…玉山金（2884）、第一金（2892）怎選？ 專家分析為何兆豐金（2886）那麼強

金管會鬆綁高資產財管門檻 外銀擬積極搶進

醫指付App疑有資安漏洞

相關新聞

減碼加上價損 投信業者恒大曝險二個月減少將近千億

大陸不動產風暴肆虐，投信業者之間風聲鶴唳，根據金管會今日最新揭露，截至八月底止，對近來處於風暴中心的恒大集團，基金檔數為...

金管會准員工持股信託擴大適用 23日上路

信託公會先前建議金管會通函開放非屬股票上市櫃公司的員工可將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行的單一公司股票，金管會已...

恆大集團停牌 證期局：14檔投信基金曝險0.47億

中國地產商恆大集團及旗下公司股票今天在港交所全面暫停交易，根據金管會統計，截至今年8月底共14檔投信基金有恆大曝險部位，...

高利率吸引資金流入 美國蟬聯32季國銀最大曝險國

中央銀行今天公布112年6月底國銀國家風險統計，美國蟬聯32季國銀最大曝險國，主因是美國握有高利率題材，資金追逐投資收益...

兩大因素夾殺 中小企業放款前八月來到近五年新低

金管會今日公布國銀中小企業放款最新統計指出，截至八月底止，全體國銀對中小企業放款餘額為9兆5325億元，較7月增加476...

國泰世華科技力Asiamoney肯定 獲頒台灣年度最佳中小企業銀行

國泰世華銀行（2882）善用數位科技優化客戶體驗，持續以創新思維，提供客戶便捷、安全的服務，在企金領域中，亦充分發揮數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦