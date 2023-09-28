兩大因素夾殺 中小企業放款前八月來到近五年新低

金管會今日公布國銀中小企業放款最新統計指出，截至八月底止，全體國銀對中小企業放款餘額為9兆5325億元，較7月增加476億元，今年前八月增加2492億元，目標達成率為65.58%。據業界人士指出，政策性及紓困貸款陸續進入「還本期」，加上房市景氣低迷使中小型建商縮手土建融，使今年前八月中小企放款雖仍有增加2492億元，但增量來到近五年新低。

相較於今年前八月增加2492億元，去年前8月增加4011億元、110年同期增加5807億元、109年增加5625億元，今年前八月的增幅相較於去年前八月可說大減約4成，而若和110年的增量相較，已形同「腰斬」。

公股金融圈人士透露，最主要有兩大因素：1. 很多政策貸款，不只紓困貸款，連同數年前推出的「台商鮭魚返鄉」專案，正好都在同一時間進入「還本期」，尤其是前幾年都在「寬限期」，不用還款，新放款速度追不上還款速度；2. 很多中小型建商縮手土建融，這些中小型建商先前都算「中小企業」，這兩大因素，不僅使今年的中小企業放款增量才大不如前，公股銀行受到的影響尤其大。

銀行局副局長林志吉表示，中小企業放款增減，也和季節性因素有關，部分銀行的放款減少，也和先前承作多筆紓困貸款，如今開始還款因而抵銷新放款增量有關。

若以金管會所出示的最新統計，前8月的國銀中小企放款前三大，依序為北富銀670億、華銀315億、玉山銀270億，其中，華銀8月增量來勢洶洶，不僅躍為放款增量第二大銀行，也使其總放款量穩坐第四大，另，北富銀670億增量，有314億來自日盛銀。

儘管民營銀行增量較大，但其中總放款量最大的前五大銀行，仍全由公股銀行囊括，分別為一銀9301億、合庫8282億、台企7371億、華銀7247億、兆豐6299億元。

另據金管會統計，前八月放款量減少的前三家國銀，分別為台銀146億、星展銀行減43億、京城減少18億元；其中，台銀近幾個月來都持續減少，也和政策、紓困貸款陸續到期有關，尤其是台商鮭魚返鄉政策貸款，台銀先前也是承作大戶，如今多筆政策貸款全部集中同一時間還本，因此中小企放款持續減少，但目前8月底總量仍有4429億元。

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