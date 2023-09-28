瀚亞投信志工元年 員工響應捐血活動
秉持企業社會責任精神，以及在地深耕的願景，瀚亞投信近年來積極投入台灣社區關懷活動，不僅鼓勵員工參加多項志工活動、進一步將理財教育帶進偏鄉小學，日前也舉辦捐血活動，鼓勵員工「捐血一袋、救人一命」，吸引瀚亞員工熱烈響應。
台灣血庫長期告急，瀚亞投信鼓勵員工踴躍參與捐血，為台灣社會責任盡一份心力。不僅如此，2023年是瀚亞投信志工元年，各項公益慈善活動多箭齊發，包括首度結合愛心機構舉辦志工陪伴活動、舉辦偏鄉學校一日活動、愛心捐血活動等等，展現積極的行動力。
瀚亞投信表示，為鼓勵員工能夠長期投入公益活動，提供每位員工三天的有薪志工假。目前與台灣兩家NPO機構合作，每月定期提供志工服務時段、鼓勵員工親身參與，自活動開辦以來參與積極，每場活動均額滿。
除此之外，瀚亞投信自2015年在台發起「CHA-CHING兒童理財教育計畫」有成，將理財教育成功推進校園，今年更將觸角延伸偏鄉小學，首度舉辦台北一日遊活動，規劃簡單易懂的兒童理財教育課程、採買遊戲，將理財觀念帶入日常生活當中，也安排101大樓參觀，讓偏鄉學生有機會走出校園，遊覽台北之美，期許能達到普惠金融之效益。
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