國泰新世紀潛力畫展 徵件至10月13日

把天馬行空的藝術創意，全部用色彩展現出來。國泰金控（2882）主辦「新世紀潛力畫展」即日起開始徵件至10月13日，要向全國高中職、大專院校美術相關科系學生發出召集令，邀請大家發揮想像力，用作品表達出年輕人的青春主張；快把優秀作品秀出來，別錯過獲得高額獎學金的難得機會。

國泰金控協助推動美術教育，為台灣挖掘新生代藝術家，特別替對美術創作有熱忱的在學青年打造舞台，提供作品展現機會，所舉辦的「新世紀潛力畫展」已邁入第23屆，邀請全國對美學有見解、對藝術有堅持的學生一起參加，用作品表達出內心想法。

「新世紀潛力畫展」即日起開始徵件至10月13日止，參賽作品不限題材，但須符合作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限的規定。

參加者須為教育部認可之國內公私立高中、職與大專院校日夜間部美術相關科系學生，一人限以一件未曾發表作品參賽，大專組金獎得主可獲新台幣6萬元獎學金，高中組金獎5萬元獎學金。

現在，就拿起你的畫筆，表現出你想傳達的想法，第23屆「新世紀潛力畫展」等待你的優秀作品，歡迎全國青年學子踴躍報名參加，詳細參賽資訊請上活動網站查詢。 第23屆新世紀潛力畫展等待年輕畫家優秀作品參賽。圖/國泰金控提供

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