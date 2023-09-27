熱錢落跑 台幣爆量貶

美元指數漲破106，拖累台股重挫，國內匯市上演爆量貶值戲碼，熱錢昨（26）日大舉匯出逾10億美元，為避免匯市失序，中央銀行加入拋匯陣容緩和貶勢，終場貶值8分、收在32.228元，連兩貶並為近11個月新低，匯市交投熱絡，總成交量達20.37億美元。

匯銀主管指出，熱錢源源不絕匯出，新台幣匯率昨天最低貶至32.236元，之後在央行與出口商聯手拋匯下，終場收在32.228元。

美元強漲，使非美貨幣走勢全盤皆墨。央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.37%，韓元、歐元、日圓、新台幣、星元、人民幣匯率「全倒」。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天重貶0.89％，歐元貶值0.5%，日圓貶值0.3%；至於新台幣、星元與人民幣匯率，分別貶值0.25%、0.11%與0.02%。

近期美元指數驚驚漲，何時才有反轉機會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，關鍵在於美國實體經濟明顯降溫、金融市場大幅回檔，讓聯準會師出有名，能藉此向市場宣告聯準會利率已經到頂。

林啟超還說，國際信評機構穆迪（Moody's）周一警告，美國政府如果停擺，將威脅到它的AAA頂級信評，一旦穆迪調降美國主權債信評等，對金融市場將造成劇烈衝擊，須密切觀察後續效應。

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