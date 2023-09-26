凱基證券連九年助庇護工場獲頒金質獎 中秋送暖關懷弱勢

凱基證券推動社會永續理念，旗下員工積極響應凱基慈善基金會舉辦的公益活動，持續九年認購庇護工場愛心烘焙產品，獲得桃園市政府頒發金質獎表揚，肯定凱基證券員工熱心公益的精神。

凱基慈善基金會更於中秋佳節前夕認購庇護工廠烘焙產品，贈予發生急難家庭及受風災影響的偏遠學校，不僅以實際行動支持身心障礙者，亦讓這份愛心幫助到其他需要關懷的族群。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券員工以定期定額方式，自發性購買庇護工場愛心烘焙產品，協助身心障礙院生有工作機會，部分同仁亦將購買的烘焙產品再轉捐贈給育幼院等其他弱勢團體或偏鄉學校。

桃園市長張善政頒獎時特別感謝包括凱基證券在內的善心企業選購庇護工場產品，呼籲各機關團體共襄盛舉，讓弱勢朋友得以透過各種機構培養不同能力，找到好的工作機會及出路，而生活上也能夠獨立自主、照顧好自己。

今年卡努颱風重創偏鄉，凱基慈善基金會於中秋前夕認購工廠烘焙品，贈予遭受風災影響偏遠學校及雲林縣、屏東縣、台東縣等曾經協助之急難救助個案家庭。

例如凱基慈善基金會長期協助的南投縣仁愛鄉都達國小，因卡努颱風豪雨洪水沖刷下都達村內爆發嚴重土石流，小朋友開學了也只能透過一條臨時便道去上學，凱基慈善基金會將認購的庇護工場中秋禮盒送給都達國小，讓老師及小朋友能在中秋節前感受到社會溫暖。

凱基證券積極推動與弱勢共好，與環境共生兩項目標，善盡社會企業責任，除了凱基慈善基金會長期協助弱勢學生就學、營養早餐及偏鄉英語學習等，更發揮企業的影響力，希望傳遞社會正面能量，創造美好的未來。

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