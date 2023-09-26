快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

助弱勢族群！遠雄人壽連續5年捐贈南投縣政府微型保險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽關懷社會弱勢族群，連續5年捐贈微型保險予南投縣政府。圖為遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽/提供
遠雄人壽關懷社會弱勢族群，連續5年捐贈微型保險予南投縣政府。圖為遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽/提供

遠雄人壽關懷社會弱勢族群，連續5年捐贈微型保險予南投縣政府，提供魚池鄉、國姓鄉、中寮鄉、集集鎮、仁愛鄉等鄉鎮逾千名特殊境遇縣民每人50萬元的保額，協助建構基本保險保障，避免因為發生意外事故使家中經濟陷入困境。遠雄人壽秉持「待客如親 同理用心」的精神，持續挹注微型保險，獲南投縣政府頒發感謝狀。

保險是每個家庭最安心的後盾，遠雄人壽捐贈微型保險不僅照顧弱勢族群本身，更擴及其配偶、直系血親，皆主動納入承保範圍，協助強化家庭風險保障，確保每位成員不因任何意外發生，影響穩定的生活日常，當意外來臨時能擁有最即時的救急保障，減少經濟中斷所帶來的衝擊。

遠雄人壽積極響應主管機關照顧經濟弱勢民眾的保險政策，全力推動微型保險，多年來積極推廣微型保險公益捐助，與社福團體與縣市政府合作，重點關懷扶助全台身心障礙人士，同時為家庭照顧者、高齡長者、罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢、特殊境遇家庭成員等族群築起基本保障防護網，累積已服務超過2.5萬名保戶，範圍遍及全台各地，遠雄人壽每年並主動通知投保團體續保事宜，以確保保障不中斷，實際展現照顧弱勢、安定社會的保險核心價值，推動迄今微型保險承保金額已逾百億元，連續三年獲金管會頒發「微型保險業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」肯定。

遠雄人壽從公平待客理念出發，聚焦高齡及弱勢族群發展金融友善服務，除於台北、台中客戶服務中心提供聽語障者「手語視訊翻譯」服務，官網接續推出內容淺顯易懂的保險商品「易讀版」，以及專人親切說明的「聲音版」，讓商品內容也可以輕鬆一目瞭然、一聽就懂，縮短保險與民眾之間的距離。遠雄人壽不斷精進金融友善相關服務，將每位客戶視為最親的家人，打造超乎期待的友善金融環境，為國人帶來更好生活。

微型保險 遠雄人壽

延伸閱讀

侯友宜拋老農津貼加碼 綠：市政擺爛 國政主張後知後覺

努力27年過關 印度議會為婦女保留33%席位

點點善陪弱勢創作驚艷國際 張峰奇、李亮瑾共創畫藝善循環

緯創跌破百元！他酸買在150以上得隔代沖 最新「有戲」標的曝

相關新聞

升息日子難過 金融科技業想轉型銀行？沒那麼簡單

快速升息、競爭加劇，金融科技業者能取得的資金日漸乾涸，但轉型銀行也是一條漫漫長路…

五大金控對新興市場主權債曝險總額 達1.4兆元、季增1.8%

五大壽險金控布局全球，對新興市場主權債的曝險規模持續增加。根據各公司半年報資料顯示，2023年6月底，五大金控對新興市場...

搶富人財管商機…兆豐銀行成立私人銀行處 瞄準中小企業接班傳承

兆豐銀行今天成立私人銀行處，兆豐金控暨銀行董事長雷仲達指出，將自許以國家隊規格，比照國際外商銀行同業標準成立專責單位，建...

助弱勢族群！遠雄人壽連續5年捐贈南投縣政府微型保險

遠雄人壽關懷社會弱勢族群，連續5年捐贈微型保險予南投縣政府，提供魚池鄉、國姓鄉、中寮鄉、集集鎮、仁愛鄉等鄉鎮逾千名特殊境...

開發金承諾2045全資產組合淨零碳排 連七年入選富時指數

開發金控（2883）積極實踐2045全資產組合淨零碳排承諾，力行永續轉型，今年再度入選富時社會責任指數（FTSE4Goo...

兆豐銀行開辦私銀業務 創造客戶隱私環境

兆豐銀行推動私人銀行業務，今天宣布正式開辦，董事長雷仲達表示，兆豐將比照國際標準，以國家隊的規模，期望躋身媲美新加坡、香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦