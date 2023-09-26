助弱勢族群！遠雄人壽連續5年捐贈南投縣政府微型保險

遠雄人壽關懷社會弱勢族群，連續5年捐贈微型保險予南投縣政府，提供魚池鄉、國姓鄉、中寮鄉、集集鎮、仁愛鄉等鄉鎮逾千名特殊境遇縣民每人50萬元的保額，協助建構基本保險保障，避免因為發生意外事故使家中經濟陷入困境。遠雄人壽秉持「待客如親 同理用心」的精神，持續挹注微型保險，獲南投縣政府頒發感謝狀。

保險是每個家庭最安心的後盾，遠雄人壽捐贈微型保險不僅照顧弱勢族群本身，更擴及其配偶、直系血親，皆主動納入承保範圍，協助強化家庭風險保障，確保每位成員不因任何意外發生，影響穩定的生活日常，當意外來臨時能擁有最即時的救急保障，減少經濟中斷所帶來的衝擊。

遠雄人壽積極響應主管機關照顧經濟弱勢民眾的保險政策，全力推動微型保險，多年來積極推廣微型保險公益捐助，與社福團體與縣市政府合作，重點關懷扶助全台身心障礙人士，同時為家庭照顧者、高齡長者、罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢、特殊境遇家庭成員等族群築起基本保障防護網，累積已服務超過2.5萬名保戶，範圍遍及全台各地，遠雄人壽每年並主動通知投保團體續保事宜，以確保保障不中斷，實際展現照顧弱勢、安定社會的保險核心價值，推動迄今微型保險承保金額已逾百億元，連續三年獲金管會頒發「微型保險業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」肯定。

遠雄人壽從公平待客理念出發，聚焦高齡及弱勢族群發展金融友善服務，除於台北、台中客戶服務中心提供聽語障者「手語視訊翻譯」服務，官網接續推出內容淺顯易懂的保險商品「易讀版」，以及專人親切說明的「聲音版」，讓商品內容也可以輕鬆一目瞭然、一聽就懂，縮短保險與民眾之間的距離。遠雄人壽不斷精進金融友善相關服務，將每位客戶視為最親的家人，打造超乎期待的友善金融環境，為國人帶來更好生活。

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